Otkriveni termini utakmica za svjetsko prvenstvo: Nećete vjerovati kada bi trebala igrati Hrvatska!

Svjetsko prvenstvo iduće godine donijet će puno promjena u odnosu na sva prošla natjecanja. Bit će to prvo natjecanje u povijesti s čak 48 reprezentacija, a igrat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku tijekom ljeta iduće godine. Za razliku od dosadašnjih izdanja, kada su se dnevno igrale tri utakmice, ovoga puta na rasporedu će ih biti čak četiri.

Za navijače i ljubitelje nogometa u Europi praćenje utakmica bit će velik izazov zbog termina odigravanja, prema hrvatskom, odnosno srednjoeuropskom vremenu, planirani su termini u 18 sati, 21, ponoć i 3 sata u noći! Takva satnica podsjeća na ovogodišnje svjetsko klupsko prvenstvo, kada su organizatori imali problema s nesnosnim vrućinama.

Kako bi se zaštitilo zdravlje igrača, odlučeno je da se ključni susreti igraju u kasnijim terminima. Iako bi utakmice u 18 i 21 najbolje odgovarale europskim gledateljima, radi se o podnevnim satima na istočnoj, odnosno zapadnoj obali SAD-a, kada su temperature vrlo visoke.

- Termini su uvijek problem u našoj regiji jer su ljeta vruća i u Kanadi i u SAD-u. Svakodnevno razgovaramo s europskim i svjetskim medijima o tome što je najbolje i na kojim se stadionima može igrati u 15 sati. Sve se to sada razmatra. Kada stvarni raspored bude objavljen nakon ždrijeba, učinit ćemo sve što možemo da to uzmemo u obzir. Hoće li svaka utakmica biti savršena iz TV perspektive? Ne znam... - rekao je potpredsjednik Fife, Victor Montagliani.