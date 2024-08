Otkriven pravi razlog zašto je Perišić izbačen iz momčadi Hajduka. Evo što se uistinu dogodilo

Trener Hajduka Gennaro Gattuso ne računa na hrvatsko reprezentativno krilo Ivana Perišića za današnji gostujući ogled bijelih s Lokomotivom u Kranjčevićevoj. Spekuliralo se kako riječ o nedisciplini što je zapravo izazvalo čuđenje jer je Ivan veliki profesionalac koji je uvijek pošteno odrađivao svoje zadatke. Sada se pojavila nova priča koja baca neko novo svjetlo na temu koja je zaokupila nogometnu Hrvatsku.

Priča je zapravo toliko benigna da bi sve osim pomirenja bilo veliko iznenađenje, doznaje Dalmatinski portal. Slučaj je puno blaži od onoga Emira Sahitija, gdje se radilo o kašnjenju, no teži je utoliko što se radi o Perišiću, velikom imenu. Kod Sahitija je sve lako premošteno, ostavili su ga doma uz poruku 'sutra je novi dan, krećeš od nule, nametni se'. Bila je to i poruka cijeloj momčadi, reda mora biti, a sam je Gattuso naglasio da će radije izgubiti utakmicu nego to tolerirati.

Kod Perišića se nije radilo o nedisciplini. Radi se o igraču koji je cijelu svoju karijeru izgradio na disciplini i besprijekornoj fizičkoj spremi. Nije Perišić ni kasnio, ni rekao nešto treneru pred igračima, ali njegov govor tijela tijekom treninga očito se nije dopao Gattusu. Igrač može biti zadovoljan ili nezadovoljan minutažom, ali trener je taj koji će odrediti hoćeš li u Ružomberoku igrati dvadesetak minuta i jesi li starter protiv Lokomotive, javlja isti izvor i dodaje:

- Perišić je jedan od najboljih hrvatskih igrača svih vremena, ali ušao je u godine kada izlazak iz teške ozljede ipak ostavlja traga, a valjda je stručni stožer taj koji će procijeniti kada si mu najpotrebniji. Perišić nije napravio ništa loše, sukoba nije bilo, a što su razgovarali na treningu Talijan i vatreni, ostaje među njima.

Perišić se ove zime u Hajduk vratio kako bi nakon oporavka od teške ozljede križnih ligamenata i operacije bio u optimalnom stanju za Euro. U engleski Tottenham je došao u ljeto 2022. kao slobodan igrač iz Intera. U 50 nastupa postigao je jedan i namjestio 14 golova, a spominjalo se jedno vrijeme kako bi se mogao vratiti u Inter i to iz Hajduka.