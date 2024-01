Dalićev dragulj se vraća u igru: Cilj mu je navući hrvatski dres i zaigrati na Euru

Do kraja siječnja, najkasnije u prvoj polovini veljače, bit će zaoštrena konkurencija za poziciju lijevoga krila u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji . Naime, prema informacijama iz Turske, Mislav Oršić (31), koji je od ovoga tjedna u Trabzonu (nakon što je žestoko trenirao u Zagrebu), u posljednjoj je fazi oporavka nakon operacije koljena te bi uskoro mogao početi igrati.

Neće odmah u vatru

To nam je potvrdio i njegov zastupnik Branko Hucika, za kojega nema dvojbe kako će njegov štićenik vrlo brzo pojačati Trabzonspor.

– Mislav je u ovom trenutku u posljednjoj fazi procesa individualnih treninga. Od sljedećega tjedna počinje vježbati s momčadi; ispočetka će odrađivati samo dio treninga, onaj u kojemu nema kontakata i duela, a potom će, za desetak dana, najkasnije za dva tjedna, početi raditi punim intenzitetom. Tada će njegov trener procijeniti kada je vrijeme za nastupe. Inače, Mislav je uvjeren kako je već sada spreman igrati, ali iza njega je teška ozljeda, dugi oporavak koji zahtijeva određenu proceduru, pa neće i ne može odmah u vatru – kazao nam je Hucika.

Podsjetimo, Mislav Oršić u Trabzon je stigao prošloga ljeta iz Southamptona, a nedugo nakon potpisivanja, na pripremama u Sloveniji, stradali su mu križni ligamenti. Tako je Trabzonspor u startu sezone ostao bez najvećega pojačanja.

– Trabzonspor je trećeplasiran, bori se za vrh ljestvice, i njegovi navijači jedva čekaju Oršićev povratak. Ipak je on doveden kao zvijezda i od njega imaju velika očekivanja – dodao je Hucika.

Trabzonspor je u listopadu prošle godine smijenio trenera Nenada Bjelicu, s kojim je taj ugledni turski klub bio na sedmom mjestu. Bjelicu je na klupi naslijedio trener Abudllah Avci, koji je u sljedećih 13 utakmica doživio samo jedan poraz, pa je Trabzonspor ponovno prvi do vodećega dvojca, Fenerbahçea i Galatasaraya.

Kakve su Oršićeve ambicije u vezi s reprezentacijom, pitali smo Huciku.

– Njegova je ambicija – Europsko prvenstvo. Naravno, ako se ranije vrati na teren i ako zareda dobre izvedbe, možda i prije privuče izbornikovu pozornost. Ali sada je prioritet početi igrati i graditi priču za lipanj – naglasio je Hucika.

Mislav Oršić u 2022. godini bio je Dalićev dragulj, strijelac jednoga od najvažnijih pogodaka u povijesti vatrenih – za pobjedu nad Marokom za 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu – a potom je zbog neigranja u Engleskoj izgubio status reprezentativca. Mislav je posljednji službeni nastup ostvario još 1. ožujka 2023. godine, kada je za Southampton zaigrao u utakmici engleskog FA kupa protiv Grimsby Towna.

Međutim, Mislav se uskoro aktivno uključuje u sezonu lova za poziciju lijevoga krila reprezentacije, s obzirom na to da je dosadašnji favorit i najveća zvijezda Ivan Perišić u procesu oporavka. Prema riječima Tottenhamova trenera Postecogloua, Ivan ove sezone više neće igrati za Spurse, a to onda možda znači da do Europskog prvenstva neće imati nijedan klupski nastup. Osim ako se odrekne svoje plaće u Tottenhamu, potpiše za Hajduk, pa onda u završnici sezone ipak proigra. Taj scenarij također je moguć, uzimajući u obzir Ivanove sportske motive, pa i sentimentalne razloge.

Ivanušec siguran

Ivan Perišić u ovoj je sezoni skupio samo šest nastupa za Tottenham, a posljednji put na terenu je bio 16. rujna 2023. godine u utakmici sa Sheffield Unitedom. Nakon nje ozlijedio se na treningu, a poslije operacije slijedio je mukotrpan oporavak.

Uzmemo li to da je zdravi Luka Ivanušec iz Feyenoorda za sada jedino rješenje za lijevo krilo, bit će zanimljivo ovoga proljeća pratiti utrku trojice kandidata za još jedno mjesto na Europskom prvenstvu: Oršića, Perišića i naravno – Josipa Brekala. Naime, nesuđeni Dinamov igrač odjednom je, nakon što mu je propao dolazak u Maksimir, počeo dobivati veću minutažu u Fiorentini: u posljednje dvije prvenstvene utakmice, sa Sassuolom i Udineseom, odigrao je 74, odnosno 76 minuta, pa je u odnosu na konkurenciji u reprezentaciji ipak u prednosti jer je – zdrav. I Brekalo naravno ima ambiciju vratiti se u reprezentaciju, ali u boljemu izdanju nego što je to bio u listopadu, kada je igrao protiv Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro.

Izbornik Zlatko Dalić objavit će 4. ožujka popis reprezentativaca za nastupe na turniru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pod nazivom Winsunited Cup koji će se održati od 22. do 26. ožujka. Čeka se ždrijeb: hoćemo li u polufinalu igrati protiv Tunisa, Novog Zelanda ili Egipta.

