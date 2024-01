Nove informacije o transferu godine: 'Sve je dogovoreno! Perišić potpisuje na godinu i pol'

Nakon što je transfer insajder Fabrizio Romano lansirao vijest o skorom povratku hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u Hajduk, njegovim tvrdnjama pridružuje se i Nicolo Schira. Tvrdi kako je sve dogovoreno, ali umjesto posudbe do kraja sezone, navodi kako će biti potpisan ugovor do ljeta 2025. godine.

Perišić se trenutno oporavlja od ozljede prednjeg križnog ligamenta. Zadobio ju je na treningu prošle godine, u ranoj fazi akutalne sezone. Nedavno je trener Tottenham Hotspursa Ange Postecoglou potvrdio da više neće nastupati za londonski klub, a navijači Hajduka to su pozdravili kao još jedan korak bliže ka Perišićevom dolasku na Poljud.

VEZANI ČLANCI:

Prema svemu sudeći, želja će im se isuniti ovaj slavni vatreni će doći pomoći u borbi za naslov. Dakako, pitanje je kada i kako će Perišić moći igrati. Od početka procesa rehabilitacije pokazuje veliku želju da ponovo zaigra na najvišoj razini, no sigurno je kako će za to trebati vremena.

🔜 Done Deal and confirmed! Ivan #Perisic to #HajdukSplit from #Tottenham. Contract until 2025. #transfers #THFC https://t.co/rod25KZq0Q