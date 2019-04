Bjelica: Ovo je natjecanje nagazna mina za favorite

Dinamo je na Veliki petak u Koprivnici pobjedom nad Slavenom Belupom (1:0) osigurao novi naslov prvaka, 20. u HNL-u.

No, trener Nenad Bjelica odbacio je priču o slavlju zbog toga što ih u utorak čeka polufinale Kupa s Osijekom (18 sati) pa prvenstvena utakmica u Osijeku.

Stoga, u Dinamu je i na Uskrs bilo radno.

- Nisam primijetio da je bilo nekakve tuge zbog toga. Dečki su mogli biti prije podne na Uskrs s obitelji, na ručku i onda smo navečer odradili trening, i to vrlo dobar trening s puno zabave, zanimljiv, nisam vidio kod dečki nekakvo razočaranje. Pa mi smo prije svega profesionalci, veliki nam je cilj finale Kupa, zato nisu dečki dobili slobodno, no nakon utakmice u Osijeku dobit će dva i pol slobodna dana - kazao je Bjelica, Osječanin koji u utakmicama sa svojim bivšim klubom ima drukčije emocije.

- Naravno da je to emotivno, moja jedina želja je bila zaigrati za prvu momčad Osijeka, a sve ostalo što sam napravio u igračkoj i trenerskoj karijeri je veliki plus. No, profesionalac sam i dosad je taj profesionalizam uvijek pobijedio emotivnu stranu. Kod nas nema ni fizičkog ni psihičkog umora, zato smo rotirali tijekom godine, Olmo i Gojak imaju najviše utakmica, 35-36, ali ni oni nisu odigrali više od 2500 minuta - kaže Bjelica.

Osijek je promijenio trenera, dobro krenuo s novim strategom, pa onda posrnuo u Istri.

- Prvo moram reći da je Zoran Zekić u tri godine ostavio dubok pečat, s njim su postignuti najveći uspjesi kluba. Ponekad dođe do zamora materijala, to se vjerojatno dogodilo u Osijeku, ali nitko mu ne može oduzeti zasluge za sve ono što je Osijek zadnjih godina postao. Sad je novi trener, nova energija, mladi trener, moramo ih malo više analizirati jer su promijenili način igre - kaže Bjelica.

A Zoran Zekić odmara se. Bivši igrač Osijeka i Dinama i donedavni trener Osijeka uoči polufinala svoja dva bivša kluba kaže:

Očekivao povratak Bočkaja

- Kup je puno drukčiji, to kao da je drukčiji sport u odnosu na ligu, drukčija su razmišljanja, čak i taktičke ideje i u takvim je utakmicama sve otvoreno koliko god da je Dinamo favorit, no svuda u svijetu kup je nagazna mina za favorite. Doduše, nisam puno gledao Osijek otkako više nisam trener, previše sam vremena proveo s nekim igračima pa se tresem kad ih gledam, kao da sam još trener. Osijek i dalje ide po planu, treći je u prvenstvu, igra u polufinalu Kupa danas... I može napraviti nešto u Maksimiru, pa Osijek nije tamo slavio 16 godina, a onda smo u godinu dana dvaput pobijedili.

Možda se gosti mogu nadati da će se plavi malo opustiti nakon osvajanja naslova, koliko god to Bjelica neće dopustiti.

- Malo je bilo opuštanja nakon ispadanja iz Europe, ali Bjelica ima sjajan kadar i neće dopustiti da se netko opusti. Iako, kad se nešto dobro napravi, dolazi najteži period za trenera, treba igrati dalje, a tonus momčad pada.

Moguće da za Osijek zaigra i Petar Bočkaj, iako su u Osijeku rekli da više nikad neće obući njihov dres, već je igrao za drugu momčad.

- Predsjednik je odlučio da ga se potjera, ali meni je njegov povratak očekivan, tada je ta odluka bila malo ishitrena. Baš sam gledao snimku naše utakmice s PSV-om i, iako sam zbog Pere i ja imao problema, on je najbolji igrač Osijeka, jedan od najboljih u ligi. No, tko od nas s 20 godina nije radio gluposti - kaže Zekić o igraču koji je bio suspendiran jer je pijan automobilom razbio benzinsku crpku.

- Bočkaj je odličan igrač, jako dobro igra lijevom nogom, ali spremni smo na sve igrače. Nemam mišljenje o tome je li za nas dobro da Bočkaj igra ili ne, neka o tome misli njegov trener - dodao je Bjelica.