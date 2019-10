Operacija je bolja opcija, igrat će za dva mjeseca

Pobjeda od 4:2 nad Goricom, povratak na vrh prvenstvene tablice s utakmicom manje od drugoplasiranog Hajduka, sve to zvuči divno i krasno, ali činjenica da je Dinamo u toj utakmici s kojom je sve vratio na staro, na nekoliko mjeseci izgubio Sandra Kulenovića, ne veseli ih previše.

Naime, mladi napadač u utakmicu je ušao u 64. minuti kada je zamijenio Mislava Oršića, a već je u svojoj prvoj akciji zaradio ozljedu zbog koje je pet minuta nakon ulaska morao napustiti travnjak. Nije se mogao osloniti na desnu nogu.

S vozilom hitne pomoći prebačen je do svlačionice. Čekali su svi prve informacije, a one su potvrdile nagađanja – pukla mu je metatarzalna kost.

Antolić je bio u istim problemima

Lom metatarzalne kosti česta je ozljeda kod nogometaša. Oporavak u pravilu traje dva do tri mjeseca, a ponekad i dulje. Inače bivši Dinamov kapetan Domagoj Antolić u karijeri je tri puta lomio metatarzalnu kost desnoga, jednom mu je napukla ista kost lijevoga stopala.

Josip Pivarić u karijeri je također četiri puta lomio metatarzalnu kost i bez problema se vraćao na travnjak. Trenutačno igra u Dinamu iz Kijeva, a javio nam se i objasnio o kakvoj se ozljedi radi.

– Sve zavisi o tome je li kost pukla do kraja ili ne. Bolja je opcija da ide na operaciju nego da čeka da zacijeli. Ja sam je lomio četiri puta. Kada sam čekao da zacijeli, to je trajalo i po četiri mjeseca jer to je slabo prokrvljeno mjesto. Zato sporo zacjeljuje. Kada sam je operirao, povratak je bio brži. Mislim da će se on vratiti nakon otprilike osam tjedana – rekao je Pivarić pa dodao:

– Proces je takav da samo čekaš da se oporaviš, česta je to ozljeda i ne tako strašna u usporedbi s drugima. Može se lagano trenirati već nakon kratkog vremena – pojasnio je.

U idućih nekoliko dana, kada malo splasne oteklina, Sandro će ići na operaciju, a onda ga čeka oporavak. Ljudi koji su s njim razgovarali nakon utakmice kažu kako nije klonuo duhom te kako vjeruje u brz oporavak i vjeruje da bi se već ove godine mogao vratiti u pogon.

Mladi centarfor ozlijedio se baš u tjednu kad je zabio hat-trick za mladu hrvatsku reprezentaciju u pobjedi protiv San Marina 7: u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo.

Ovog je ljeta stigao u Dinamo iz varšavske Legije za dva milijuna eura. Inače, Dinamovo je dijete, produkt njihove škole nogometa, a u Poljskoj je stasao u pravog napadača.

Pobjeda Dinama ili remi

Bilo kako bilo, istina je da je Dinamo dobro pokriven, imaju širok roster igrača i za to vrijeme, snaći će se i bez Kulenovića. Već u utorak (18.55 sati) čeka ih utakmica u Ligi prvaka protiv Šahtara. Kako Pivarić igra za Dinamo Kijev, dobro zna o kakvom se protivniku radi.

– Pratim Dinamo. Odlični su. Izgledi u Ligi prvaka, ali i sada protiv Šahtara su im dosta dobri. Šahtar je dobra momčad. Sjajni su prema naprijed, iza se može nešto napraviti i Dinamo je sposoban to iskoristiti. Šahtarova lijeva strana je najjača, tamo im je kapetan. Imaju i dobra krila, špice i veznjake. Neće biti lako.

A kako vidi Dinamove igrače ove sezone?

– Oršić je u najboljoj formi, Petković je sjajan, Olma ne treba ni spominjati. Svi su na nivou. Vjerujem u dobar rezultat, ako ne bude pobjeda, nadam se onda nekom remiju.