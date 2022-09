On čuva sve tajne reprezentacije, od 90-te je propustio samo nekoliko utakmica: 'Ako budem živ, bit će ih i 400!'

Zorislav Srebrić, zvani 'gopodin Čestitam', sam sebi nikada nije ništa čestitao niti bi to učinio pa ćemo to ovom zgodom to učiniti mi: 'Čestitamo vam, gospodine Srebriću na tristotoj utakmici A reprezentacije Hrvatske kojoj ćete nazočiti u nedjelju u Beču!'



Srebrić, dakako, nije sam došao s ovom informacijom, niti ju je želio publicirati i razglasiti. Nije to njegov stil. Ona se pojavila sasvim slučajno, ali nipošto ne bi trebala ostati skrivena i neobjavljena.