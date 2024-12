Omiljeni trener HNL-a odbio bogatu ponudu Saudijaca! Nastavlja raditi čuda na domaćim terenima

Trener Slaven Belupa Mario Kovačević sjajno vodi koprivničku momčad ove sezone. Pod njegovim vodstvom klub igra sjajno. Uspio je iskoristiti slabost Dinama te im u oba susreta ove sezone uzeti bodove, biti opasan protivnik Rijeci i Hajduku, a povrh svega igrati vrlo lijep nogomet. Nije to prošlo nezamijećeno niti u inozemstvu pa su za njegovo dovođenje zainteresirani bili saudijski drugoligaši Al-Faisaly. Ponuđen mu je veliki ugovor kakav je karakterističan za tamošnje klubove, no Kovačević je to odbio.

Saudijci su uz izdašnu ponudu poslali i avionsko kartu kojom je ovoga Štefanja mogao doći u arapsku zemlju, ali trener je odlučio ostati vjeran koprivničkom klubu. "Ljudi iz Slaven Belupa pružili su mi priliku nakon teške bolesti kad mi je posao bio najpotrebniji. Ne mogu im to zaboraviti", obrazložio je svoju odluku ljudima iz kluba uz poruku: "Ako me želite i trebate, ostajem!"

Pritom trener nije iskoristio interes saudijskog kluba kako bi od Slaven Belupa dobio novi ugovor ili povišicu. Prema pisanju Sportskih novosti Slavenovi su čelnici uzvratili izrazivši želju da ostane u Koprivnici, no dodajući kako će razumjeti njegovu odluku ukoliko želi otići zbog financijski izdašne ponude. Ovakav bi mu se potez mogao isplatiti i novim ugovorom te učvršćivanjem pozicije na klupi, obzirom da je pokazao kako mu vještine u vođenju momčadi definitivno ne nedostaje.

Kovačević je klupu Slaven Belupa preuzeo u rujnu ove godine. Prva službena utakmica u kojoj ih je vodio bila je ona protiv Osijeka koju su izgubili s 1:0, ali već u idućem kolu ostvarili su veliku pobjedu nad Dinamom (4:1). Kovačević je od prvoligaša vodio još Varaždin od kojeg se rastao nakon što je zbog karcinoma, kojeg je u međuvremenu uspješno prebolio, povukao s mjesta trenera tada petoplasirane momčadi.