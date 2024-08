Olić o Perišiću: 'Ivan je mašina i zvijer. Kad znaš kakvog si igrača doveo u klub, onda ga trebaš maksimalno cijeniti'

U velikom intervjuu bivši vatreni Ivica Olić osvrnuo se na situaciju Ivana Perišića u Hajduku. Podsjetimo, Perišić nakon samo pola godine napušta Hajduk, a navijači ga danima kritiziraju nakon što je trener Gennaro Gattuso objavio da je Perišić zatražio transfer.

Olić je istaknuo da je Perišić njegov prijatelj s kojim je igrao u Wolfsburgu te je priznao da je zbog toga možda emotivan i subjektivan. "U zadnjih 10 godina on je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša. Ma, u našoj povijesti on je među istinskim velikanima. Radio je uvijek razliku u reprezentaciji i nadam se da ćemo uskoro opet imati onog 'starog Perišića'. On je bio najbolji, najmoćniji nogometaš iz Hrvatske s kojim sam igrao. Čovjek je uvijek imao sve. Imao je tešku ozljedu, vratio se u Hajduk za koji znam koliko mu znači, on je hajdukovac od glave do pete", rekao je Olić za Sportske novosti.

Nastavio je bivši napadač hvaliti Perišića, za kojega je kazao da je "veliki radnik". "Imati Perišića u svlačionici je za Hajduk bila ogromna dobit. Svi mladi igrači koji su na početku karijere, uz takvu osobu u svlačionici, mogu samo iznimno napredovati, učiti se radu, predanosti, požrtvovnosti. Perišić svima može biti vodilja. Koliko sam imao informacije, nije uvijek bilo u Hajduku sve na najvišoj razini po pitanju profesionalizma, to su i vodeći ljudi kluba priznali. Sigurno Ivanu nije bilo lako nakon što se vratio nakon ozljede, nije mogao biti odmah u sjajnoj formi i pomoći onoliko koliko je želio. A znam da je želio najviše. Jer ga znam", kazao je.

Prema Oliću, Perišić je igrač vrhunskog kalibra koji zaslužuje poštovanje i cijenjenje. "Žao mi je što sam morao čitati takve rečenice i takve tekstove o njemu. Bez obzira na to što se događa unutar kluba, između trenera i takvog igrača, to mora ostati unutra, u svlačionici. Sva ta priča nije smjela izaći van u eter na takav način. Sva ta negativnost nije se smjela izbaciti na Ivana Perišića. Kad znaš kakvog si igrača doveo u klub, onda ga trebaš cijeniti.

Došao ti je igrač koji je bio najbolji igrač i koji će opet biti najbolji igrač! Treba mu vrlo malo da se vrati na svoj najviši level. Ivan je mašina, on je zvijer. Zato mi je jako žao što je sve tako ispalo. Vani se ljudi uvijek više cijene nego kod kuće. Došao je zbog emocija. Ma, da je igrao samo jednu minutu, jednu utakmicu, napravio je veliku stvar za Hajduk. Kao i sada Ivan Rakitić. To su nogometne veličine. Ako takvi ljudi dođu u tvoj klub, onda se maksimalno trebaju poštovati i cijeniti."

