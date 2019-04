Đoković progovorio o djetinjstvu, ratu i raspadu Jugoslavije

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković dao je intervju Jayu Shettyju nakon poraza od Federica Delbonisa u Miamiju.

Progovorio je Srbin o raznim stvarima pa je tako ispričao o tome kako su se upoznali njegovi roditelji, kako se razočara u sebe kada na terenu napravi stvari koje nisu za primjer, ali i o tome kako je odrastao u Jugoslaviji koja se nakon rata raspala.

- Zanimljiva je priča o mojim roditeljima. Upoznali su se na skijanju, otac je bio instruktor i sam je prišao mojoj mami te ju pitao treba li joj pomoć. Vjerojatno je sve isplanirao unaprijed, ali tako se dogodilo i nakon šest mjeseci su se vjenčali - započeo je Đoković koji je priznao kako sam sebe razočara kada na terenu napravi nepromišljen potez poput razbijanja reketa.

- Još uvijek imam te momente na terenu, lomljenje reketa. I kada se to dogodi zapitam se: Što to radim? Imam dvoje djece, a mnogi širom svijeta to sve gledaju, imitiraju vas, upijaju sve što radite. I zbog toga mi je uvijek u "malom mozgu" to da sve što radim, radim sa stilom i dostojanstvom, uvijek imam taj unutrašnji glas koji mi govori da tisuće mališana širom svijeta traže nekoga na koga će se ugledati. Osjećam se razočarano zbog takvih postupaka - priznao je Novak koji je progovorio i o svom djetinjstvu.

- Moji roditelji su ulagali puno energije i truda u to vrijeme tijekom 90-ih godina kada sam odrastao, imali smo dva rata, jedan koji se nažalost dogodio na području Jugoslavije i nakon kojih je nastalo šest različitih država, a u jednoj od njih, Srbiji, sam rođen - zaključio je.

Cijeli razgovor koji traje sat vremena možete poslušati OVDJE.

