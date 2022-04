Odrastao sam uz Duvnjaka, a sada igram rame uz rame s njim

Filip Glavaš (24) bio je jedan od boljih pojedinaca u hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji u prvom kvalifikacijskom susretu protiv Finske (34:21) za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Poljskoj i Švedskoj. Postigao je osam pogodaka, uz samo dva promašaja, oba s krila. Kad je riječ o izvođenju sedmeraca, bio je na visokoj razini – četiri od četiri. Preuzeo je izvođenje sedmeraca od Ivana Čupića koji nije bio na raspolaganju zbog ozlijede.

– Izvodim sedmerce i u svom trenutačnom klubu Trimo Trebnje, pa nemam straha. Uostalom, izvodio sam sedmerce i na Europskom prvenstvu u Mađarskoj gdje sam debitirao za Hrvatsku – rekao je Filip.

Nije me bilo dva mjeseca

U odnosu na Europsko prvenstvo, protiv Finske bili smo jači za naše najveće zvijezde – Duvnjaka, Karačića, Šegu i Mamića.

– Nekad sam ih gledao na televiziji, a sada sam igrao uz njih. Moj dječački san se ispunio, a sanjao sam da ću jednog dana igrati s njima u hrvatskoj reprezentaciji. Što reći, rukometno sam odrastao uz njih – reći će Filip.

Kako je bilo u Finskoj?

– Što se tiče utakmice, dogovor je bio da maksimalno ozbiljno krenemo od prve minute. Nismo ih željeli podcijeniti, a kada igrate ozbiljno svih 60 minuta, obično je ovakav rezultat na kraju. Istina, nismo možda očekivali ovako uvjerljivu pobjedu, ali smo je naravno očekivali. Izvan rukometa nisam baš puno vidio od grada jer smo došli dan prije, odradili treninge, odmarali se i odmah poslije utakmica krenuli smo za Hrvatsku – priča Glavaš.

Već nakon prve utakmice plasirali ste se na Svjetsko prvenstvo?

– Da, to je činjenica. Ali i u uzvratu ćemo igrati ozbiljno, ne samo zbog sebe već i zbog gledatelja koji će vjerujem dobro ispuniti Arenu Varaždin. Na utakmicu dolazi moja obitelj i nekoliko prijatelja što mi je jako drago. Eto, dugo nisam igrao pred punim tribinama pa će ova subota biti posebna – istaknuo je Filip.

Nakon Europskog prvenstva niste igrali dva mjeseca?

– Da, na jednoj utakmici slovenskog prvenstva sam se ozlijedio. Ustvari, ozlijedio me suigrač kojeg je suparnik gurnuo na mene prilikom "križanja". Srećom, brzo sam se oporavio i sad sam spreman za kraj sezone.

Vjerujem da ste gledali susret između Slovenije i Srbije u kojem su gosti neočekivano dobili s tri razlike u Celju?

– Da, malo sam uhvatio prijenos dok smo čekali na aerodromu. Ne znam što bih rekao. Slovenija je dobila novog izbornika Uroša Zormana, inače mog trenera u klubu. Vidjelo se da nisu još uigrani. Nadam se da će u uzvratu možda uspjeti napraviti preokret i plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Kad se vratim u Trebnje, nadam se da neću biti jedini putnik za SP iz kluba – istaknuo je mladi rukometaš.

Na kraju sezone istječe vam ugovor?

– Kako stvari trenutno stoje, vjerojatno ću ostati u Trebnju. Bio sam dugo ozlijeđen, nisam igrao pa nije bilo nikakvih upita od drugih klubova.

Možda se javi PPD Zagreb ili Nexe?

– Možda, ali za sada se nitko nije javio – naglasio je Filip.

Zanimaju me brodovi i strojevi

Kakav je život u Sloveniji?

– Malo različitiji nego kod nas. Trebnje je mali grad. Trenira se svaki dan, vikendom su utakmice. Kada imam slobodnog vremena, obično čitam knjige, gledam serije i malo učim jer sam upisao dodatnu godinu na fakultetu. Živim sam – kaže Filip.

Kao mali isprva se bavio plivanjem.

– Kada sam došao do učenja dupinovim stilom, to je za mene bilo preteško pa sam odustao. Na rukomet sam krenuo s prijateljima s kojima sam išao u talijansku osnovnu školu. Zašto talijansku? Pohađala ju je sestra pa su roditelji odlučili da idem i ja. Upisao sam se u rukometni klub Kozala i tu sam počeo trenirati i igrati. Korak po korak, prvo sam otišao u Zamet, pa u Varaždin, Umag, Poreč i sada sam u Trebnju. U međuvremenu sam završio Fakultet strojarstva i brodogradnje. Nije bilo lako studirati i trenirati, ali uspio sam nekako sve posložiti. Možda je to i razlog zašto nisam išao u PPD Zagreb ili Nexe gdje su treninzi dvaput dnevno. Htio sam završiti fakultet jer mi je važno da imam diplomu. Zanimaju me brodovi i strojevi i vjerujem da ću se time baviti kada odem iz sporta – rekao je Filip.

