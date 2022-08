Tko je 20-godišnji Talijan koji je osvojio Umag? Bio je prvak u skijanju

Iako su istodobno igrani i slični ATP turniri u Atlanti (SAD) i Kitzbühelu (Austrija), umaški Plava laguna Croatia Open zasjenio ih je atraktivnošću i kvalitetom sudionika. Na finalu, u kojem su se obračunala dvojica igrača iz prvih 10, mogli bi im pozavidjeti i mnogo jači turniri, pa i oni iz kategorije Masters 1000. Uostalom nije slučajno da je na službenoj stranici ATP-a Umag udarna tema, a pobjednik, 20-godišnji Jannik Sinner, proglašen je igračem tjedna...

'Radili smo na servisu'

Stoga ovogodišnjim ostvarenjem na stadionu Gorana Ivaniševića, u popularnoj umaškoj "školjci", mogu biti zadovoljni organizatori na čelu s direktorom Tomislavom Poljakom, ali i obojica finalista. Poraženi branitelj naslova – i mora se priznati novi miljenik umaške publike Carlos Alcaraz ulaskom u finale došao je do plasmana karijere i četvrtog mjesta na ATP listi, a pobjednik Sinner stigao je do šestog ATP naslova u karijeri, prvog ove godine i prvog na zemlji. Ujedno je on i treći talijanski tenisač kojemu je pošlo za rukom osvojiti Umag; prije njega uspjelo je to Fabiju Fogniniju i Marcu Cecchinatu.

Sinner je u finalu, podsjetimo, pobijedio sa 6:7 (5), 6:1, 6:1, a ključno razdoblje dvoboja, pokazalo se na kraju, bio je početak drugog seta kada Alcaraz nije iskoristio nijednu od šest prilika za obrat i moguće vodstvo od 2:0 u gemovima.

– Sigurno je bilo iznimno važno to što sam izdržao pritisak početkom drugog seta. Ovo je za mene iznimno važan uspjeh, dijelom i zato što mi je to prvi trofej s mojim novim stručnim timom – istaknuo je Sinner koji je u veljači ove godine pomalo neočekivano otišao iz tabora Riccarda Piattija (dugogodišnjeg trenera našeg Ivana Ljubičića) i za trenera angažirao Simonea Vagnozzija.

Foto: Marco Todaro / ipa-agency.net Jannik Sinner (IT) during ATP Croatia Open Umag - Alcaraz vs Sinner, Tennis Internationals in Umago, Croatia, July 31 2022 Photo: Marco Todaro / ipa-agency.net/IPA

Mladi je Talijan u dvije srpanjske pobjede nad Alcarazom, onoj u osmini finala Wimbledona i u umaškom završnom dvoboju, spasio svih 16 lopti za obrat s kojima je bio suočen.

– Puno smo radili na servisu. Promijenili smo pokret. No nije samo početni udarac u pitanju. Treba odigrati i udarce poslije toga. Alcaraz je promašio i neke reterne... Nema tu puno filozofije, ako izgubite servis, morate pronaći način kako ga vratiti – objasnio je, najavivši malo odmora prije nastupa na turniru Masters 1000 u Montrealu.

– Kad osvojite turnir, imate se pravo malo opustiti. Tako da sam ponedjeljak dopodne posvetio vožnji jet-skijem. Poslijepodne je rezervirano za trening, ali na betonu, da se počnem pripremati za seriju turnira na američkom kontinentu – dodao je.

Bio je to prvi umaški finale u tri seta još od 2011., a treći put u 32-godišnjoj povijesti turnira da su u finalu igrali prvi i drugi nositelj. Pobjedom protiv Alcaraza Sinner je zadržao savršeni učinak protiv španjolskih tenisača ove godine i sad ima omjer 8-0. Talijani su zapravo ove godine u Umagu osvojili oba naslova: večer ranije Bolelli i Fognini trijumfirali su u paru. Je li njihova pobjeda, a još više način na koji su do nje stigli, bila Sinneru dodatna inspiracija?

– Nisam bio na stadionu kad su igrali, nego u vili koja je prilično daleko, ali se navijanje jako dobro čulo. To što su napravili nevjerojatno je – rekao je Sinner o talijanskom dvojcu koji je u finalu spasio čak osam meč-lopti.

Foto: Marco Todaro / ipa-agency.net Jannik Sinner (IT) during ATP Croatia Open Umag - Alcaraz vs Sinner, Tennis Internationals in Umago, Croatia, July 31 2022 Photo: Marco Todaro / ipa-agency.net/IPA

Ostavio je otvorena vrata kad je u pitanju obrana umaškog naslova sljedeće godine.

– Kad negdje osvojite naslov, onda je to za vas posebno mjesto. Vidjet ćemo... Ovo mi je prvi naslov na zemlji, sviđaju mi se uvjeti kakvi su ovdje. Jedini je problem to što je teško igrati u Umagu na zemlji i biti spreman za beton u Kanadi. No sve je otvoreno – napomenuo je.

Roditelji imaju restoran

Sinner je inače iz San Candida, gradića koji se nalazi na sjeveru Italije, u Južnom Tirolu, a s obzirom na to da u njemu većinu čine Austrijanci ima i svoj njemački naziv Innichen. I Jannik, uz talijanski, odlično govori i njemački, a kao i većina tenisača 'kod kuće' je i s engleskim.

Njegovi roditelji Johann i Sieglinde imaju ondje obiteljski restoran. Jannikov zavičaj odredio je i njegove sportske početke: uz tenis trenirao je i skijanje (bio je u tom sportu i talijanski prvak) te nogomet.

– U skijanju se spuštate niz padinu 90 sekundi i napravite li samo jednu pogrešku – gotovo je. U tenisu možete igrati dva sata, napraviti puno pogrešaka i svejedno možete dobiti meč – kaže danas Sinner.

