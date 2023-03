Odermattov podvig za povijest, ovo još nitko nije uspio napraviti

Švicarski skijaš Marco Odermatt napravio je povijesni domet pobjedom u veleslalomu na završnici Svjetskog kupa u Andori došavši tako do rekordnog zbroja od 2024 boda, čime je za 24 boda nadmašio dosadašnjeg rekorda Hermanna Maiera koji je u sezoni 1999./2000. osvojio 2000 bodova.

Do 13. pobjede u sezoni, čime se izjedačio s rekorderima Ingemarom Stenmarkom i Marcelom Hirscherom po broju pobjeda u jednoj sezoni Svjetskog kupa, Odermatt je stigao na nevjerojatno uvjerljiv način, nadmašivši sve konkurente za više od jedne sekunde u svakoj od dvije vožnje pa je njegova konačna prednost u odnosu na drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena bila 2.11 sekundi.

Treće mjesto je osvojio Austrijanac Marco Schwarz sa zaostatkom od 2.29 sekundi.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji je imao 13. vrijeme prve vožnje, nije uspio popraviti svoj plasman u drugom nastupu, pa je posljednju utrku u sezoni završio na 13. poziciji. S novih 20 bodova je došao do 221 boda u velelslalomu, čime je sezonu završio na 10. mjestu u redoslijedu za Mali kristalni globus.

U nedjelju će se najbolji skijaši svijeta boriti za slalomski Mali kristalni globus, a na startu će se naći i hrvatski predstavnik Samuel Kolega.

SK Soldeu, veleslalom (m)

1. Marco Odermatt (Švi) 2:19.64 minuta

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +2.11

3. Marco Schwarz (Aut) +2.29

4. Lucas Braathen (Nor) +2.38

5. Thomas Tumler (Švi) +2.56

6. Rasmus Windingstad (Nor) +2.60

7. Filippo Della Vite (Ita) +2.64

8. Alexis Pinturault (Fra) +2.67

9. Luca De Aliprandini (Ita) +2.68

10. Loic Meillard (Švi) +2.94

11. Manuel Feller (Aut) +2.96

Žan Kranjec (Slo) +2.96

13. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +3.07

14. Gino Caviezel (Švi) +3.12

15. Joan Verdu (And) +3.35

...

SK veleslalom (10/10)

1. Marco Odermatt (Švi) 840 bodova

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 660

3. Žan Kranjec (Slo) 464

4. Marco Schwarz (Aut) 449

5. Alexis Pinturault (Fra) 409

...

10. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 221

...

SK ukupno (37/38)

1. Marco Odermatt (Švi) 2024 boda

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1340

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1094

4. Vincent Kriechmayr (Aut) 953

5. Lucas Braathen (Nor) 874

...

26. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 297

70. SAMUEL KOLEGA (HRV) 91

119. ISTOK RODEŠ (HRV) 25

...