Zubčić 13. nakon prve vožnje veleslaloma, vodi Odermatt

Švicarac Marco Odermatt još je jednom fantastičnom vožnjom osigurao više od sekunde prednosti pred najbližim konkurentima za drugu vožnju na posljednjem veleslalomu u sezoni na završnici Svjetskog kupa u Andori. Odermatt je sa 1:07.86 minuta postavio najbolje vrijeme prve vožnje nadmašivši drugoplasiranog Francuza Alexisa Pinturaulta za 1.09 sekundi. Švicarca, koji je već osigurao Veliki kristalni globus te Male globuse u veleslalomu i superveleslalomu, još samo jedna dobra vožnja dijeli od rekordnog dosega po broju bodova u jednoj sezoni, kojeg među skijašima drži Austrijanac Hermann Maier sa 2000 bodova.

Treće i čevrto vrijeme prve vožnje imaju Norvežani Alexander Steen Olsen (+1.12) i Lucas Braathen (+1.14), dok je najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić prvu vožnju završio na 13. mjestu sa zaostatkom od 2.35 sekundi.

Zubčić je najveći dio zaostatka nakupio u središnjem dijelu staze, na kojem njegova vožnja nije bila tako mirna i precizna kao u gornjem i donjem dijelu.

Druga vožnja je na rasporedu od 12 sati.

SK Soldeu, veleslalom (m) - 1. vožnja

1. Marco Odermatt (Švi) 1:07.86 minuta

2. Alexis Pinturault (Fra) +1.09

3. Alexander Steen Olsen (Nor) +1.12

4. Lucas Braathen (Nor) +1.14

5. Loic Meillard (Švi) +1.61

6. Luca De Aliprandini (Ita) +1.68

7. Rasmus Windingstad (Nor) +1.69

8. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.70

9. Gino Caviezel (Švi) +1.87

10. Stefan Brennsteiner (Aut) +2.19

11. Marco Schwarz (Aut) +2.22

12. Žan Kranjec (Slo) +2.23

13. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +2.35

14. Filippo Della Vite (Ita) +2.52

15. Raphael Haaser (Aut) +2.54

...