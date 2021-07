Odbrojavamo i donosimo sve detalje 'svehrvatskog' finala: Evo kada i gdje gledati naše!

Meč dana, meč finala parova, ono što zanima cijelu Hrvatsku, na rasporedu je treći po redu.

Što to znači?

Na terene u Tokiju u 8 sati po našem vremenu (15 sati po lokalnom) izlaze Rus Khachanov i Španjolac Carreno Busta koji je izbacio našeg Marina Čilića. Rus i Španjolac igrat će prvo polufinale u pojedinačnoj muškoj konkurenciji.

Odmah po završetku tog meča slijedi još jedna teniska poslastica kao uvertira u naš susret. Na tvrdu tokijsku podlogu će Srbin Novak Đoković koji će u drugom polufinalu u pojedinačnoj muškoj konkurenciji prolaz u finale tražiti protiv Nijemca Alexandera Zvereva.

Nakon ta dva zanimljiva meča, slijedi ono što čeka cijela Hrvatska, povijesno, kako je Mate Pavić rekao 'svehrvatsko finale'.

Zbog činjenice da tenis nema fiksnu satnicu ne možemo sa sigurnošću reći točno vrijeme, no uzmemo li u obzir da teniski meč u prosjeku traje između 90 i 120 minuta, plus pauze između dva susreta, možemo izračunati da naši parovi na teren izlaze između 11 i 12 sati. (najvjerojatnije malo poslije 11:30)

Jedno je sigurno...

Dakle, nije sigurno kada počinje, jedino sigurno je da će pobijediti Hrvati, a sigurno je da će im Hrvatica dodijeliti i medalje. Naime, predstavnica Međunarodnog olimpijskog odbora, Kolinda Grabar Kitarović potvrdila je kako će upravo ona imati čast staviti medalju oko vrata naših predstvanika.

Osim bivše predsjednice, naše tenisače s tribina će bodriti i njihovi kolege, preostali naši predstavnici u Tokiju.

'Nema navijanja' složni su svi 'slavimo hrvatski sport' zaključuju hrvatski sportaši. Uistinu i je jer ovakvo finale nije se dogodilo za Hrvatsku nikada, a za svjetski sport čak 113 godina! Ne sumnjamo zato da će unatoč strogim epidemiološkim mjerama na ovoj hrvatskoj fešti biti odlično slavlje.

Gdje gledati?

'Nadam se da HRT neće prenositi gimnastiku' našalio se jučer Mate Pavić osvrnuvši se tako na situaciju kada je u prijenosu umjesto napete završnice meča Mektića i Pavića išla - gimnastika (i to bez hrvatskih predstavnika). No, HRT sada nema u planu niti jedan drugi sport u to vrijeme, već kao i cijela Hrvatska prati ovo povijesno finale.

Osim na drugom programu Hrvatske radiotelevizije, tekstualni prijenost finala možete pratiti i OVDJE.