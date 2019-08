UŽIVO Cijela Hrvatska uz našeg Stipu! Evo kada bi trebao početi, a prijenos je na...

3. RUNDA Info Bravo dečki! Ovo je bila prava MMA borba, bilo je odličnih udaraca, bacanja, šou programa, a sada će suci donijeti odluku.

2. RUNDA Info Dvojac Romero - Costa opravdao je svaki dolar koji su gledatelji platili kartu. Costa bolji i vjerojatno uzima obje runde, ali Romero će sada morati krenuti na prekid borbe.

1. RUNDA Info Kakva prva runda! Svaka čast obojici boraca, zaslužili su ovacije publike u Anaheimu.

NOKAUT Info Mnogi preferiraju borbe teškaša, ali ova borba pružila je pravi užitak ljubiteljima borbe u 'stojci'. Yusuff je na početku razbio obje arkade Benitezu, ali se Meksikanac vratio i uzdrmao Yusuffa, a Afrikanac sjajnim nokautom dovršava borbu. Yusuff is just loading up on those rights. And he just kill'd Benítez. pic.twitter.com/fAdDIjTG9z — Heidi Fang (@HeidiFang) August 18, 2019

BRUNSON ODNOSI POBJEDU Info Brunson je slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon lošije prve runde. Sva tri suca bodovala su borbu s 29-28 za pobjednika. Derek Brunson wins the first fight of the main card, with a unanimous decision victory over Ian Heinisch! What a start to the card! Watch LIVE HERE: https://t.co/4BJVAOFhwB#UFC241 #UFC #MMA pic.twitter.com/DD242Xq5Kw — MMA Latest (@MMALatestNws) August 18, 2019

GDJE GLEDATI? Info Prvi dvoboj glavnog programa bit će onaj u srednjoj kategoriji u kojem će se susresti američki borci Derek Brunson i Ian Heinisch. #UFC241 Main Card moves to PPV now and Derek Brunson vs Ian Heinisch leads us off. Follow along w/ us 👇👇👇https://t.co/Jtcqxn3Zog pic.twitter.com/xPPkcqQguZ — theMMAcommunity.com (@theMMAcommunity) August 18, 2019 Prijenos cijelog događaja možete pratiti na Fight Channelu koji se prikazuje na IPTV, kabelskim i satelitskim platformama A1 televizije, MAXtv-a, Total TV-a, H1 TV-a, Optima TV-a i Iskon TV-a.

VRIJEME BORBE Info Glavni program počinje u četiri sata ujutro po našem vremenu, a Miočećivu borbu možemo očekivati između 05:30 (u najboljem slučaju) i 6:30 (ako se oduže ostale borbe večeri).

Prvi je na vagu stao Cormier i ona je pokazala 107.2 kilograma. Zatim je na vaganju bio Stipe - 104.5 kilograma. Oba teškaša lakša su nego što su bila uoči lanjske borbe, Cormier je tada imao 111.5 kilograma, a Miočić 110. A sve su to iz publike promatrali Miočićeva supruga i kćerkica. View this post on Instagram My true motivation #SM A post shared by Stipe Miocic (@stipemiocic) on Aug 16, 2019 at 3:39pm PDT

Dok cijeli MMA svijet s nestrpljenjem i uzbuđenjem iščekuje uzvratnu borbu za UFC-ov teškaški naslov između Daniela Cormiera (40) i Stipe Miočića (36), mi smo se zanimali kako se osjeća otac Bojan nama puno dražeg sudionika tog okršaja, američkog Hrvata iz Clevelanda. Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.