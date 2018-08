Nowitzki: Mislim da još mogu pomoći igračima kao što je Luka Dončić

Najveći njemački košarkaš u povijesti Dirk Nowitzki navršio je četrdesetu i još ne misli stati. U razgovoru za Sport Bild objasnio je što ga motivira da ide dalje, iako ga tijelo više ne služi kao nekad...

– Kad malo razmislim koliko se već godinica bavim vrhunskim sportom, onda je jasno što je moje tijelo dosad prošlo. Naravno da tu i tamo zaškripi, ali sve u svemu sam sretan da se još mogu na ovoj razini baviti sportom.

U travnju, još prije kraja NBA sezone, Nowitzki je morao na operaciju. Je li uspio riješiti sve probleme?

Radio je s cross-trenerom

– Izabrali smo vrlo rani termin operacije kako bih imao vremena pripremiti se za novu sezonu. Rehabilitacija je trebala početi što je prije moguće. Ovog sam ljeta odradio brojne kardiološke i stabilizacijske vježbe te već i neke treninge snage za noge i gornji dio tijela. Vježbao sam skokove u vodi te puno radio s cross-trenerom. I zasad sve ide po planu! U početku su gležnjevi reagirali dvojako na sprinteve na pokretnoj traci pa smo prilagodili trening. U međuvremenu sam već malo i šutirao, čak i malo skakao. Bilo mi je odmah jasno da me čeka dugo i teško ljeto. Cilj je da sredinom rujna, kad počinju pripreme Mavsa, budem u vrhunskoj formi.

Upozoravali su ga da bi poslije karijere mogao imati problema s kretanjem. Boris Becker je upozoravajući primjer...

– Da, palo mi je na pamet da poslije možda neću, poput drugih očeva, moći potrčati za svojim klincima. Godine bavljenja vrhunskim sportom ne mogu baš proći bez posljedica za tijelo. To je cijena koja se mora platiti. Ali sport mi je dao tako puno emocija i iskustva. Stekao sam neka doživotna prijateljstva. Zato rado podnosim tu žrtvu.

Nowitzki je potpisao novi ugovor s Dallasom i ulazi s Mavericksima u 21. sezonu. To je NBA rekord!

– To je zaista nešto posebno. Uvijek sam se divio Kobeu Bryantu koji je 20 godina igrao za LA Lakerse. Ja sam sada došao do 21. To je nezamislivo! Ali sam se uvijek u Dallasu dobro osjećao zato što ondje imam određeni status. Zbog toga ne mogu ni zamisliti da igram za neki drugi klub. Možda bih drukčije razmišljao da 2011. nismo osvojili naslov prvaka pa tako nisam imao razloga za odlazak.

Ali nakon 2011. došlo je do pada. U posljednje dvije godine Mavsi i Nowitzki nisu izborili ni play-off. Ni sada se ne čini da će proći puno bolje i mnogi se s pravom pitaju što Nijemca tjera dalje kad baš nema nade.

– Ne čini mi se tako. Još uživam u natjecanju, izazovima i timskom zajedništvu. Želim pomoći u građenju novih Mavsa. Iskustvom sigurno mogu dodatno pomoći mlađim igračima u momčadi poput Luke Dončića. Ali točno je da će borba za mjesto u play-offu opet biti teška.

Košarkaški zaljubljenik

Prokomentirao je i odlazak LeBrona Jamesa u Lakerse...

– Iznenađenje. Ali čovjek je kao slobodni agent donio odluku koja je najbolja za njegovu karijeru i obitelj. Zapad će time dodatno ojačati. Čudesno.

Gledao je posljednji finale...

– Uvijek gledam finale. Ja nisam samo košarkaš, već i veliki košarkaški zaljubljenik. Cleveland je na početku zaista imao šansu, LeBron je igrao kao da je s drugog svijeta. Ali na kraju su Warriorsi bili prejaki. Curry, Durant, Thompson – kad ta trojica pogode svoje šuteve, nijedna momčad na svijetu nema šanse – zaključio je Nowitzki.

