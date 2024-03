Novo lice na Dalićevom popisu: Sjajni Kotarski ove sezone ima najviše nastupa od svih naših golmana

Zabočanin Dominik Kotarski iz grčkog PAOK-a najveće je iznenađenje Dalićeva popisa reprezentativaca za prvu akciju vatrenih u ovoj godini, turnir pod nazivom W Cup u Abu Dhabiju, premda je on ovu pozivnicu itekako zavrijedio. Naime, Kotarski – tek 24-godišnjak i jedino novo lice na izbornikovoj listi – od sve četvorice vratara pozvanih za ove utakmice ima najviše klupskih nastupa ove sezone, čak 38 (Livaković 35, Labrović 31, Ivušić 30), a brani u klubu koji je vodeći na ljestvici grčkoga prvenstva te će igrati u osmini finala Konferencijske lige protiv Dinama.

Dolazak Kotarskog među A reprezentativce logičan je slijed karijere ovoga 189 centimetara visokoga Zagorca, vratara koji je prošao sve stepenice tzv. stručno-selektivnoga procesa u Hrvatskom nogometnom savezu branivši za sve selekcije od uzrasta U-14 do U-21. Za reprezentaciju U-21 ima čak 15 nastupa, među ostalim je četiri puta branio za mladu Hrvatsku na Eurima 2021. i 2023. godine.

GALERIJA Vatreni na Maksimiru svladali Armeniju i izborili plasman na Euro 2024.

Sjajan posao Grka

Prvi pravi klupski iskorak dogodio mu se 2018. godine kada je iz Dinama (u kojemu je bio vratar druge momčadi) prešao u slavni Ajax za dva milijuna eura. Nikada nije ostvario nastup za prvu momčad Ajaxa (nego za Ajax II za koji ima 60 nastupa), a najbolji potez bio mu je dolazak u Goricu, u kojoj je u sezoni 2021./2022. skupio 28 nastupa i privukao pozornost PAOK-a. Grci su ga u ljeto 2022. godine otkupili za dva milijuna eura i napravili sjajan posao. Kao i Gorica. Kotarski je ove sezone među ostalim branio i u obje utakmice s Hajdukom u 3. pretkolu Konferencijske lige te u njima nije kapitulirao: bilo je 0:0 i 3:0 za PAOK.

Očekivano i najavljeno: na popisu za Ujedinjene Arapske Emirate je i 35-godišnji oporavljenik Ivan Perišić , kao jedini predstavnik Hajduka u reprezentaciji, uz mogućnost aktiviranja poziva i mladome Niki Kristianu Siguru koji je za sada na pretpozivu.

VEZANI ČLANCI:

– Radujemo se novom okupljanju nakon duge pauze od posljednje utakmice kada smo osigurali plasman na Euro. Nije bilo razloga za neke veće promjene, ostajemo vjerni igračima koji su izborili Europsko prvenstvo, s time da smo prvi put pozvali Dominika Kotarskog kojeg želimo vidjeti u okruženju reprezentacije s obzirom na kontinuitet dobrih igara – kazao je izbornik Dalić za službenu stranicu HNS-a te dodao:

– Turnir u Abu Dhabiju vrlo nam je važan u pripremi za Euro, s posebnim naglaskom na osnaživanje dobre atmosfere i zajedništva. Zato je s nama i Ivan Perišić koji je u posljednjoj fazi oporavka, ali neovisno hoće li moći zaigrati, bitno je da kao dokapetan i jedan od lidera momčadi bude dio ovog okupljanja koje vidimo kao priliku za team building te me veseli što je Ivan iskazao veliku želju biti s nama u Emiratima. To je najbolji pokazatelj koliko je snažan voljni moment među igračima i svima nama da na Euru budemo u svom najboljem izdanju. Imamo još dva tjedna do okupljanja, pratit ćemo pozorno nastupe svih igrača i odlučiti hoćemo li povesti još jednog ili dva igrača, koliko još imamo prostora.

VEZANI ČLANCI:

Prvo protiv Tunisa

Hrvatska će u polufinalu novoosnovanoga turnira 22. ožujka odmjeriti snage s Tunisom na stadionu Al Jazira, dok će u drugom polufinalu istoga dana na stadionu Al Wahda zaigrati Egipat i Novi Zeland. Poraženi će se susresti u utakmici za 3. mjesto 25. ožujka na stadionu Al Wahda, a finale će biti odigrano na stadionu Al Jazira 26. ožujka. Četiri dana kasnije, 30. ožujka, u Splitu se igra najveći hrvatski derbi Hajduk – Dinamo .

U odnosu na posljednju listu poziva i pretpoziva – onu s kraja listopada 2023. godine – Dalić, čini se, više ne računa na Petra Musu, koji je u Dallasu otvorio novu stranicu karijere, a iščezli su i Josip Brekalo, Dion Drena Beljo, Franjo Ivanović i ozlijeđeni Dario Melnjak. Zanimljivost je da je Rijeka jedini klub koji na najnovijoj Dalićevoj listi ima čak trojicu reprezentativaca, Labrovića, Pjacu i potencijalno Marca Pašalića, što je veliko priznanje radu Rijekina trenera Željka Sopića.

VIDEO Ancelotti je lagao Modriću i nastale su velike tenzije u Realu. Luka ide kod Messija i Beckhama?