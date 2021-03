Novinarka okrutno o Novaku: I da igra protiv ljuskavca, ne biste navijali za njega

Ugledni francuski list L'Equipe i njegova novinarka Chrystelle Bonnet pojasnili su na jako čudan način zašto neki ljudi ne vole srpskog tenisača Novaka Đokovića. Često mu zviždaju, dobacuju, sumnjaju u njegove ozljede, a sve to rade zato što je on - on, smatra Bonnet.

- Zašto volimo nekoga? Ili da suzimo priču, zašto volimo jednog sportaša više od drugog? Bili ste iznervirani kad ste čuli da je Novak Đoković osvojio Australian Open. Tip ga je osvojio devet puta, ima 18 Grand Slamova, skoro kao Rafa Nadal i 310 tjedana je prvi, baš kao Roger Federer. Nole bi mogao igrati protiv ljuskavca i opet biste oklijevali navijati za njega. Postoji više hipoteza za to, možda je to njegov oholi stav, ali ako ste bili fan Ivana Lendla, onda vjerojatno to nije razlog. Možda je to što je došao nakon tandema Federer - Nadal, pa nije bilo više ljubavi za njega. Ili možda baš zbog njegove prevelike želje da bude voljen, kao što je Nick Kyrgios rekao: 'Toliko želi biti voljen da to ne mogu podnijeti - napisala je Bonnet pa dodala:

- Istina je da mu ništa ne pomaže. Bilo da lomi reket ili je pažljiv prema skupljačima loptica, u najgorem slučaju vas to nervira, u najboljem vas nije briga. U Australiji je tvrdio da je igrao s potrganim trbušnim mišićem veličine 2.5 centimetara. U takvom stanju bi se mučili čak i Watchmeni (superheroji iz slavnog stripa Alana Moorea, op. a.). Ne zaboravite, on osvaja Australian Open servirajući 200 kilometara na sat s Marijanskom brazdom u trbuhu. On vas nervira. Ne zato što je napravio više od tebe, već te samo nervira jer je to on - zaključuje francuska novinarka.

Naravno, srpski mediji nisu dobro prihvatili ovakav govor o njihovom teniskom asu pa su ga nazvali 'sramotnim' i 'govorom mržnje'.