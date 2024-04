Novi 'double-double' Zupca u pobjedi Clippersa

Košarkaši Los Angeles Clippersa učvrstili su se na četvrtom mjestu Zapadne konferencije NBA lige te su sve bliže osiguranju prednosti domaćeg terena u prvom krugu doigravanja rutinskom 131-102 domaćom pobjedom protiv Utah Jazza, a hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac ostvario je novi "double-double" učinak.

Zubac je za 23:57 minuta provedenih na parketu postigao 12 koševa (šut za dva 5-6, slobodna bacanja 2-2) uz 10 skokova, u uto je upisao i dvije asistencije, jednu osvojenu loptu te tri blokade.

Kod Clippersa, koji su riješili pitanje pobjednika već u prvoj četvrtini koju su dobili sa 41-16, čak osam igrača postiglo je dvoznamenkast broj poena, najviše Terance Mann 19, dok je James Harden ostvario "triple-double" sa 13 poena, 10 skokova i 15 asistencija. U redovima Jazza, kod kojega je 3:45 minuta na terenu proveo i Luka Šamanić te za to vrijeme uputio jedan neprecizan šut za dva uz jedan skok, najefikasniji je bio Talen Horton-Tucker sa 17 ubačaja.

Clippersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 49-28, odnosno imaju tri pobjede manje od trećeg Oklahoma City Thundera, a dvije više od petih Dallas Mavericksa i to pet utakmica prije kraja ligaškog dijela sezone. Utah je 12. na Zapadu sa 29-48.

New York Knicksi nastavili su s lošom formom izgubivši četvrtu od posljednjih pet utakmica, ovoga puta na gostovanju kod Chicao Bullsa sa 100-108, a hrvatski veteran Bojan Bogdanović je za 20:17 minuta provedenih u igri postigao 9 koševa (šut za dva 2-5, trica 1-4, slobodna bacanja 2-2) uz po skok i asistenciju. Knicksima nije pomogao niti odlično raspoloženi Jalen Brunson koji je utakmicu okončao sa 35 poena i 11 asistencija, dok su Bullse do pobjede predvodili Javone Green s učinkom karijere od 25 ubačaja i 13 skokova te Ayo Dosunmu sa 24 pogotka.

Knicksi i dalje dijele četvrto mjesto na Istoku s Orlando Magicom s omjerom 45-32, dok su Bullsi deveti na Istoku sa 37-40.

Dario Šarić nije igrao za Golden State Warriorse koji su propustili veliku priliku umiješati se u borbu za izravni ulazak u doigravanje izgubivši na gostovanju kod Dallas Mavericksa sa 106-108. Mavsi su u ovoj utakmici igrali bez svoje prve zvijezde Luke Dončića zbog ozljede koljena, a u junaka je izrastao P.J. Washington sa 32 iubačaja uključujući i pobjednički koš za 108-106 pet sekundi prije kraja. U posljednjem napadu Warriorsa lopta je stigla do Klaya Thompsona no on je promašio otvorenu tricu za pobjedu. Uz Washingtona, odličan je kod Mavsa bio Kyrie Irving sa 26 koševa, 8 skokova i 7 asistencija, dok je strijelce Warriorsa predvodio Stephen Curry sa 28.

Mavsi su i dalje peti na Zapadu sa 47-30, dok su Warriorsi 10. sa 42-35.

Boston Celticsi umalo su prokockali pobjedu protiv Sacramento Kingsa, sredinom četvrte četvrtine vodili su sa 97-79, da bi na kraju slavili sa 101-100. Trener domaćih Joe Mazzulla veći je dio posljednje dionice igrao s pričuvama i to mu se umalo osvetilo, gosti iz Sacramenta su furioznom završnicom čak i poveli 100-99 košem De'Aarona Foxa 28 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu Celticsa Hauser se spetljao, gotovo izgubio loptu, no ona je pala u ruke Xaviera Tillmana koji je uspio zabiti za 101-100 sedam sekundi prije isteka vremena. Imali su Kingsi čak tri šuta za pobjedu u preostalom vremenu, ali ni Fox ni Murphy niti Jones nisu bili precizni.

Celticse, koji su još ranije osigurali najbolji omjer u čitavoj ligi, predvodio je Payton Pritchard sa 21 ubačajem, Kristaps Porzingis je dodao 20 uz 11 skokova, dok Kingsima nije bilo do