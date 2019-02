Novi detalji nesreće: zrakoplov se srušio u slobodnom padu

Cardiffov nogometaš Emiliano Sala poginuo je 21. siječnja kada se zrakoplov u kojem se nalazio pao u Engleski kanala nedaleko od Alderneya.

Nakon 17 dana potrage iz olupine zrakoplova koja se nalazila na dnu mora izvučeno je tijelo 28-godišnjeg igrača koji je nakon Nantesa karijeru trebao nastaviti na Otoku.

Sada su u javnost procurile nove pojedinosti o nesreći. Zrakoplov u kojem su se nalazili Emiliano Sala i pilot David Ibbotson, čije tijelo još nije pronađeno, pao je u samo nekoliko sekundi s velike visine.

Prije nego što se srušio u more zrakoplov se okrenuo za 180 stupnjeva.

U izvještaju se navodi kako je olupina zrakoplova pronađena samo trideset metara od posljednjeg signala koji je uhvatio radar. Po tome izgleda da se zrakoplov srušio u slobodnom padu.

Pilot David Ibbotson je četiri minute prije pada tražio dozvolu za slijetanje kako bi izbjegao loše vrijeme. Nepotvrđeni signali s radara pokazuju kako se zrakoplov prije pada vjerojatno naglo uzdigao te se srušio u more.

Nesretni Emiliano Sala umro posljedica ozljeda glave i trupa, obdukcija je pokazala da se nije utopio. Salino tijelo je brodom je prebačeno u Englesku gdje je obavljena obdukcija kako bi se saznao uzrok smrti, a identificiran je po otisku prsta.

Emiliano Sala pokopan je 16. veljače u rodnom Santa Feu u Argentini, a na posljednji počinak ispratilo ga je tri i pol tisuće ljudi.

New images of Emiliano Sala's plane released by air crash investigators in accident report.

Sala's funeral was earlier this month. Pilot David Ibbotson is still missing. pic.twitter.com/BsoAYVYJSy