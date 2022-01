Nova zvijezda 'vatrenih' otvoreno: Živim za to da zaigram za Hajduk na Poljudu

Novi nositelj igre Red Bull Salzburga, nositelj igre u U-21 hrvatskoj reprezentaciji te najnoviji adut Zlatka Dalića u A reprezentaciji Luka Sučić (19) proživljava jako lijepe dane svoje karijere. O svojoj sjajnoj godini, ali i nekim drugim temama govorio je za Germanijak.

“Bilo je puno lijepih trenutak u ovoj godini. S klubom sam igrao Ligu prvaka, redovito sam nastupao za mladu reprezentaciju ali taj trenutak kada sam ušao u igru umjesto Kramarića, to je uvjerljivo najljepše što mi se dogodilo i ono što ću pamtiti čitav život”, rekao je igrač čija je vrijednost najviše skočila u 2021. godini od svih hrvatskih nogometaša, sada po Transfermarktu vrijedi 13.5 milijuna eura.

Na onom sportskom planu želje se ne razlikuju previše od očekivanja svih navijača, Sučić želi još bolju 2022. godinu nego li je to već bila sjajna 2021. godina.

“Jasno je da u Austriji želimo dvostruku krunu s klubom, a u Ligi prvaka ćemo vidjeti. Sve je moguće. S mladom reprezentacijom želim da nastavimo u istom ritmu u kojem smo bili u prošloj”.

Na pitanje ima li neki trenutak koji bi najradije htio zaboraviti, Sučić nije imao trenutak za izabrati

“Baš niti jedan. Sve je bilo kako treba, kako sam se nadao i očekivao. Živim svoj san”, rekao je Sučić pa i spomenuo svoju želju za nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

“To je valjda san svakog igrača koji se bavi nogometom. Svjetsko prvenstvo u dresu Hrvatske je nešto van svih kategorija. Osobno sam spreman napraviti sve da to i bude tako, izbornik je taj koji će odlučiti”.

Evo što je Sučić rekao o svojem izboru nacionalne vrste budući da je, osim Hrvatske, mogao igrati za Austriju i BiH.

“Nije bilo dvojbe. Imao sam poziv Austrije dok me BiH nije kontaktirala. No, svi koji me poznaju znali su da u meni ima samo jedna želja, igrati za Hrvatsku. I presretan sam što je tako i završilo. Hvala izborniku Daliću na šansi koju mi je pružio”.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 08.10.2021.,Varazdin - Hrvatska U-21 reprezentacija u kvalifikacijama za Euro igra protiv Norveske. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako je odrastao u Austriji, Sučić redovito prati HNL. I tu nema nikakve dvojbe oko izbora kluba za koje kuca njegovo srce.

“Hajduk Split. To je klub za kojeg navijam. Samo Hajduk. Nadam se da ću jednoga dana istrčati na taj Poljud u dresu Hajduka. To je san za koji živim”

Isto tako, kod njega nema nikakve dvojbe tko je najbolji igrač svijeta u godini koju smo ostavili iza sebe, ali i tko je najbolji Hrvat u kopačkama.

“Leo Messi je za mene najbolji nogometaš u povijesti. Najbolji Hrvat? Luka Modrić, bez ikakve dvojbe”, između ostalog je rekao Sučić za Germanijak.