Nova zvijezda svjetskog nogometa iznikla je ni iz čega. Mo Salah je poručio svima da ga prate

U svijet nogometa je stigao novi egipatski kralj. Napadač Eintrachta iz Frankfurta Omar Marmoush je zasigurno jedan od najboljih nogometaša svijeta ako isključivo gledamo sezonu 2024./2025., a mnogi će argumentirati da mu čak pripada i prvo mjesto. Egipćanin je ove sezone doživio apsolutnu eksploziju svoje forme, te je nakon 19 utakmica na nevjerojatnom učinku od čak 28 direktnih sudjelovanja u golovima, točnije 17 golova i 11 asistencija. Više direktnih sudjelovanja u golovima od Marmousha u svim 'ligama petice' ove sezone ima jedino Harry Kane, jedno više, njih 29 (20 golova i 9 asistencija). Potom se iza Marmousha nalaze sve redom velika imena, Robert Lewandowski (24), Raphinha (24), sunarodnjak Mohamed Salah (24) te drugoplasirani iz ovogodišnjeg izbora za Zlatnu loptu Vinicius Junior (20). Vrlo je zanimljiva statistička rubrika koja obuhvaća golove i asistencije, a da se pritom ne računaju kazneni udarci. U toj rubrici Marmoush je na prvom mjestu u 'ligama petice', s čak 1,58 direktnih sudjelovanja u golovima po utakmici, ispred Matea Reteguija (1,42) te već spomenutog Kanea (1,40). Sulude su te brojke za nekoga tko je tek prošle sezone (17 golova i 6 asistencija za Eintracht) prvi put nakon sedam godina seniorske karijere probio dvoznamenkastu brojku u sezoni što se tiče golova. U prošloj sezoni, njegovoj prvoj u Eintrachtu, Egipćanin je briljirao, ali u ovoj je otišao nekoliko stepenica gore i već nakon samo trećine odigrane sezone nadmašio prošlosezonske brojke. Reći da igra fenomenalnu sezonu ne objašnjava dovoljno koliko je Marmoush dobar.

Prije nego što se dotaknemo njegovog životnog puta, i kako je uopće 25-godišnjak došao do Bundeslige, Eintrachta i ovakvih izvedbi, istaknut ćemo njegove igračke karakteristike i posebnosti. Ukratko, Marmoush je kompletan napadač. Iznimno je brz (ovosezonska maksimalna brzina 35,1 km/h), nevjerojatno je snažan u duelu, ima dribling i vještinu s loptom u nogama kakvu se ne viđa često, ubojit je u šansama pred suparničkim golom te ima i njuh za pronaći pravo dodavanje i asistenciju.

Tri slobodnjaka u nizu

- Marmoush je igrač koji je već sad zastrašujuće dobar, ali s vremenom će postati još bolji. Ono što je napravio protiv nas nije bilo normalno. Izgurati Upamecana s takvom brzinom i snagom je nešto što u cijeloj sezoni nitko nije napravio, a onda još na kraju donijeti pravu odluku. Kvaliteta njegovih udaraca pri takvoj brzini je na iznimnoj razini. Ponekad na terenu izgleda tako opušteno, ali kad krene, gotovo ga je nemoguće uhvatiti, prebrz je i presnažan - rekao je trener Bayerna Vincent Kompany o Marmoushu nakon što je u 3:3 remiju Eintrachta i Bayerna Omar postigao dva pogotka i za jedan asistirao.

Ako bismo trebali izdvojiti nešto po čemu se Marmoush baš znatno ističe ispred ostalih igrača, to bi bili prekidi. Ove sezone je napravio nevjerojatan podvig kad je u tri uzastopne utakmice (Bochum, Sparta Prag, Stuttgart) zabijao pogotke iz slobodnih udaraca. To je tek peti put u povijesti nogometa da se takav niz golova iz slobodnih udaraca dogodio, još su to činili tek Alessandro Del Piero (sezona 08/09), Cristian Fuchs (09/10) te dvaput Lionel Messi (16/17 i 17/18). Iznimno je Marmoush učinkovit i iz kornera iz kojih je upisao četiri asistencije, od čega jednu za hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića, a također je impresivan i s jedanaest metara, s kojih je ove sezone stopostotan (četiri od četiri).

Vratimo se sad, pak, na početak priče. Omar je odrastao u glavnom egipatskom gradu, Kairu, a odgojili su ga roditelji koji su prije njegovog rođenja šest godina radili u Kanadi te zadobili kanadsko državljanstvo, koje ima i sam. Marmoush, pak, uvijek ističe da je on stopostotni Egipćanin bez obzira na dvojno državljanstvo. Međutim, njegova poveznica s Kanadom je utjecala na to da pohađa 'Američku internacionalnu školu' u Kairu, školu koja je ujedno i osnovna i srednja škola, a već od tada se znalo što je njegova strast.

- Mladi Omar je bio opsjednut nogometom. Što god da kažem, ne bi mogla tu poantu dovoljno naglasiti. To je doslovno bilo jedino do čega mu je stalo. Dobro znam da nije htio nastaviti sa školom - rekla je Marmousheva učiteljica iz škole, Neveen Salem.

- Od prvog razreda je svima bilo jasno kakva je Omarova ljubav prema nogometu. Svaki dan je u školu nosio loptu i driblao s njom po školskim hodnicima - rekao je prijatelj iz razreda Hussein Zikri.

Roditelji nisu bili sretni što je Marmoush u vrlo ranoj dobi htio prebaciti kompletan fokus na nogomet

- U počecima je moj otac čvrsto govorio "ne" kad sam mu rekao da se želim baviti nogometom, a mama je govorila isto. Škola nije bila nešto što sam volio, nogomet je za mene bio jedini put - istaknuo je Omar Marmoush.

- Kad je otac saznao da Omar više ne želi ići u školu, bio je bijesan. Rekao je da nema šanse i da je prioritet završiti školu i imati edukaciju - dodao je prijatelj Hussein.

Na kraju je Marmoush ipak završio srednju školu i time zadovoljio zahtjeve roditelja, koji su mu nakon toga dozvolili fokus na nogometni put. No, prije toga u sklopu školovanja trenirao nogomet, a svega se prisjetio tadašnji trener.

- Sjećam se situacije kad su na trening došli njegovi roditelji i rekao sam im da će Omar jednog dana postati egipatska nogometna superzvijezda. Na kraju je to i postao - rekao je trener Marmousha u mladim danima Ahmed Elagroudy, pa dodao:

- Vrlo rano je postalo kristalno jasno da mora trenirati u nekom velikom egipatskom klubu, pa sam dao savjet njegovom ocu da Omar ode u Wadi Deglu, prvoligaški egipatski klub.

Marmoush je u mladim kategorijama renomiranog kluba Wadi Degla odmah zablistao, igrao je za starije kategorije, a kao 15-godišnjak je za U-19 momčad u sezoni zabio 48 golova u 28 utakmica. Za seniore je debitirao kao 16-godišnjak i postao jedan od najmlađih debitanata u povijesti egipatske prve lige.

- Edukacija je Omaru puno pomogla u nogometu. Igrač koji je educiran u školi je puno bolji nego igrač koji nije. Omaru je edukacija pomogla u slušanju savjeta, interakciji s drugim ljudima i generalno u svjesnosti situacija oko sebe. Osim što je brz, snažan i što ima tehničku kvalitetu, kod Marmousha je najvažnija stvar da je odvažan i samopouzdan. Po meni je to najveća kvaliteta koju igrač može imati. Njegova noga jednostavno zna kako zabiti gol - kazao je Nasser Abdel Hamid, trener koji ga je vodio u Wadi Degli.

'Otpast će mi nos'

U 2017. godini je, po završetku školovanja, uslijedila najveća odluka u karijeri Omara Marmousha. Odlučio je prihvatiti ponudu U-19 momčadi njemačkog prvoligaša Wolfsburga te napustio Egipat otisnuvši se u nove izazove.

- Nije bio lagan korak napustiti moju obitelj i prijatelje. Bilo je iznimno teško naviknuti se na europske zahtjeve nogometa, na to koliko je brži i taktički detaljniji od nogometa u Egiptu, ali je možda još i teže bilo živjeti sa saznanjem da si sam u Njemačkoj i da nemaš svoje najbliže uz sebe - rekao je Marmoush, a njegov prijatelj iz djetinjstva, spomenuti Hussein Zikri, prisjetio se:

- Kad je otišao u Njemačku, znao se javiti i reći "prsti su mi smrznuti, stopala su mi smrznuta, osjećam da će mi nos otpasti".

Trebalo je Marmoushu nekoliko godina kako bi 'nadošao'. Svoj debi je ubilježio tek nakon tri godine u Wolfsburgu, no nije se nametnuo pa je provodio vrijeme i po posudbama u St. Pauliju i Stuttgartu. Pretprošle sezone je bio nešto standardniji u Wolfsburgu, no i dalje bez značajnijeg učinka, da bi transfer u Eintracht na ljeto 2023. promijenio sve. Naravno, nakon ovakvih briljantnih igara neodoljive su usporedbe s najboljim egipatskim nogometašem svih vremena i legendom Liverpoola, Mohamedom Salahom, a ovaj portret zaključit ćemo upravo Salahovom izjavom o Marmoushu, koji, usput, Salaha naziva 'starijim bratom'.

- Marmoush je izniman igrač, ali moramo ostati dalje od usporedbe njega i mene, čisto da on može imati mirniji put i fokusirati se na izgradnju svoje priče i svoje karijere. Ako ga pustimo da uživa u svojem putovanju i u svojim uspjesima, siguran sam da će napraviti legendarnu karijeru - rekao je Salah.