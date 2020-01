Nova tragedija! Mladi nogometaš poginuo u prometnoj nesreći

Nogometaš francuskog Guingampa 23-godišnji Nathael Julan poginuo je prometnoj nesreći u francuskom Pordicu.

Mladi Julan svojim je automobilom Audi Q5 izletio s ceste, nesreća se dogodila u petak u 16.20 sati nakon povratka s treninga.

Guingamp announce that 23-year-old winger Nathael Julan died in a car crash after leaving training



RIP pic.twitter.com/7s93LVxvBR