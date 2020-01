Norveška na krilima Sagosena napravila velik korak prema polufinalu

Rukometaši Norveške napravili su još jedan korak bliže plasmanu u polufinale europskog prvenstva nakon što su u susretu 2. kola skupine II u Malmo pobijedili Švedsku sa 23:20.

Norveška nakon tri kola ima maksimalnih šest bodova, ali još uvijek nije matematički osigurala plasman u polufinale, dok je Švedska ovim porazom postala bez izgleda za ulazak u borbi za odličja.

Norvešku je do pobjede vukao Sander Sagosen s osam golova, Petter Overby i Magnus Joendal zabili su po tri gola, dok je Torbjoern Sittrup Bergerud sakupio 12 obrana. U švedskim redovima najefikasniji bili Lucas Pellas s pet i Jerry Tollbring s tri gola.

U prvom susretu 2. kola Island je svladao Portugal sa 28:25. Janus Dadi Smarason je s osam pogodaka bio najzaslužniji za pobjedu Islanda, dok su Miguel Martins i Antonio Areia predvodili Portugal sa po četiri gola.

U drugom susretu Mađarska je pobijedila Sloveniju sa 29:28.

Mađari su došli do vrlo važne pobjede u utakmici u kojoj su Slovenci gotovo stalno vodili sve do 40. minute kada Mađari sa serijom 4:0 dolaze do prednosti koju nisu ispuštali dokraja. Gol odluke zabio je Ligetvari minutu i 15 sekundi prije kraja za 29:27.

Banhidi (5) i Ligertvari (4) bili su najbolji strijelci kod Mađarske, dok je Dolenec sa 8 golova predvodio Sloveniju.

Na ljestvici vodi Norveška sa šest bodova, Slovenija i Mađarska imaju po četiri boda, Portugal i Island imaju po dva boda, a Švedska je na začelju bez bodova.

U 3. kolu, 21. siječnja sastaju se Portugal - Slovenija, Norveška - Island i Mađarska - Švedska. Posljednje kolo na rasporedu je 22. siječnja, a snage će odmjeriti Portugal - Mađarska, Norveška - Slovenija, te Island - Švedska.

