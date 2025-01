Nogometaš pronađen mrtav u hotelu! Osoblje je zateklo stravičan prizor

Urugvajski nogometaš Mathias Acuna (32) pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u ekvadorskom gradu Ambato gdje se njegova momčad nalazila na pripremama. Ekvadorski i urugvajski mediji navode kako je Acuna navodno izvršio samoubojstvo vješanjem u hotelskoj sobi. Uočilo ga je osoblje hotela i pozvalo hitnu pomoć. Nažalost, nije mu bilo spasa.

Koncem prošle godine bivša partnerica ga je prijavila za nasilje zbog čega je dobio elektronsku narukvica na gležnju. Urugvajski napadač je demantirao sve optužbe.

"Nikada nikoga nisam zlostavljao, pa imam dvije kćeri. Miran sam, okružen svojim ljudima, koji me poznaju i znaju što sam. Sudac mi je objasnio kako sam dobio narukvicu iz predostrožnosti, a ne zato što sam kriv. Druga strana nikako nije mogla prihvatiti da više ne želim biti s njom, ona laže. To me rastužuje, jer ima žena koje uistinu pate od rodnog nasilja," kazao je u razgovoru s novinarima samo nekoliko sati prije smrti.

Urugvajac je tijekom karijere dvije sezone proveo i u Grčkoj, od siječnja 2021. do veljače 2022. igrao je za AEL Larissu, dok je u ljeto 2023. potpisao za Lamiju. Tijekom karijere je igrao i za Liverpool Montevideo, Montevideo Wandererse, Rentistas...