Nogomet u bijelim noćima

U romanu poznatog norveškog pisca Joa Nesbøa “Ponoćno sunce” glavni junak u bijegu od svojeg nekadašnjeg mafijaškog gazde odlazi daleko na sjever, tamo gdje Sunce praktički ne zalazi. No ne treba ići toliko daleko na sjever da biste se upoznali s bijelom noći. Već ako se za Svjetskog nogometnog prvenstva nađete u Sankt Peterburgu, upoznat ćete se s tim fenomenom.

Samo par sati noći

Ponoćno sunce pojavljuje se u ljetnim mjesecima na geografskim širinama sjeverno i blizu juga arktičkog kruga, a južno i blizu sjevera antarktičkog kruga gdje sunce ostaje vidljivo za lokalne ponoći. Ako vremenski uvjeti to dozvole, sunce je vidljivo kontinuirano 24 sata, uglavnom sjeverno od arktičkog, a južno od antarktičkog kruga. Kako se ide dalje prema polovima od ekvatora, tako se godišnji broj dana s potencijalnim ponoćnim suncem povećava. Za detaljnije objašnjenje zamolili smo mr. sc. Ivana Romštajna iz zagrebačke Zvjezdarnice.

– Sunce ne zalazi na prvi dan ljeta na sjevernoj polarnici, na geografskoj širini 66,5 stupnjeva. Sankt Peterburg je južnije, na 60 stupnjeva sjeverne širine, tako da Sunce tamo zalazi i na prvi dan ljeta, ali je vrlo kratko i nisko ispod horizonta na sjeveru tako da se uopće ne spušta ni jači sumrak. Tako je nekoliko tjedana prije i poslije prvog dana ljeta, kada je Sunce samo nekoliko sati tijekom dana ispod horizonta. Suprotni efekt je na prvi dan zime, kada je Sunce kasno izlazi i vrlo je nisko iznad horizonta te brzo zalazi, tako da je gotovo cijelo vrijeme mrak – kaže mr. Romštajn.

St. Peterburg ima 5,2 milijuna stanovnika, utakmice Svjetskog prvenstva igrat će se na stadionu Krestovski kapaciteta 69.000 mjesta. Stajao je 670 milijuna eura, a gradnja je trajala cijelo desetljeće. Nije valjda zbog bijelih noći, pa da je i sam Vladimir Putin morao preuzeti kontrolu nad gradnjom stadiona koji će i Svjetsko prvenstvo dočekati malo nesavršen!

No u svakom je slučaju riječ o jednom od najmodernijih stadiona na kojima će se odvijati SP. Igrat će se tamo četiri utakmice u grupama A, B, D, i E, nas će zanimati najviše susret Nigerije i Argentine, a onda i utakmica osmine finala, polufinale te utakmica za treće mjesto. Centar grada pod zaštitom je UNESCO-a. Međutim, u službenim brošurama grada kao atrakciju će se pronaći još nešto, a to su upravo bijele noći, odnosno ponoćno sunce. Priznaje se kako taj fenomen nije jedinstven njihovu gradu, no ni u jednom sjevernom gradu nisu toliko opjevane u pjesmama i pričama. Nema ništa romantičnije, kažu, od šetnje uz rijeke koje teku kroz grad i njegove kanale gotovo u potpunoj dnevnoj svjetlosti bez obzira na doba dana. Imaju tamo i Festival bijelih noći koji se odvija u dvorani Marinski, a čine ga baletne, operne i druge glazbene predstave. Gostima festivala bila su neka od najvećih svjetskih imena poput Placida Dominga.

Može biti nesanice

U St. Peterburgu ova pojava traje od kasnog svibnja do ranog srpnja, najsjajniji je period od 11. lipnja do 2. srpnja. Bijele noći uzrokovane su, dakle, geografskim položajem Sankt Peterburga, on se nalazi na 59 stupnjeva i 57 minuta sjeverno, na otprilike istoj geografskoj širini kao Oslo, južni vrh Grenlanda te grad Seward na Aljaski. Nekadašnji ruski carski grad i najsjeverniji je svjetski grad sa stanovništvom većim od milijuna.

No jedno je uživanje bez obaveza, drugo je sport i utjecaj bijelih noći na sportaša. Zenit iz Sankt Peterburga sada je europski poznat klub, no ruska se liga ne igra u periodu bijelih noći. Sve i da jest tako, jedno je kada je momčad na to naviknuta, a drugo kada se igra samo jedna utakmica koja može biti i presudna.

– Sigurno je da takve bijele noći imaju utjecaj na čovjeka te na lokalnu floru i faunu. Primarni problemi su sigurno vezani uz nesanicu, dok zimske duge noći mogu izazvati depresiju – kaže mr. sc. Ivan Romštajn.

Kako će se igrači ponašati na terenu, vjerojatno nećemo otkriti na utakmici između Maroka i Irana koja se igra sutra u 18 sati ni na susretu Brazila i Kostarike koji se igra u 15 sati 22. lipnja, ali može biti zanimljivo na utakmicama Rusije i Egipta te Nigerije i Argentine koje se igraju u 21 sat 19. i 26. lipnja, dakle u periodu kada su petrogradske bijele noći najsjajnije.