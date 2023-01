VIDEO Zvijezda NFL-a kolabirala je tijekom utakmice. Hospitaliziran je u kritičnom stanju

Igrač američkog nogometa 24-godišnji Damar Hamlin kolabirao je na utakmici NFL lige i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Hamlin je sa svojim Buffalo Billsima gostovao kod Cincinnati Bengalsa. Hamlin se snažno sudario s protivničkim igračem Teejem Higginsom kojeg je pokušavao zaustaviti u prodoru. Dobio je jak udarac u predjelu prsa i glave nakon čega je ostao ležati, brzo je ustao, ali nakon samo par koraka je kolabirao i ostao nepomično ležati.

Bills say Damar Hamlin suffered a cardiac arrest vs. the Bengals. His heartbeat was restored on the field, and he is currently listed in critical condition at the UC Medical Center. pic.twitter.com/PovC065ChB — Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2023

Kasnije se doznalo da je pretrpio srčani zastoj od posljedice udarca, a samo brza intervencija dežurnih bolničara na terenu mu je vratila puls i u konačnici i spasila život. Prebačen je u bolnicu u Cincinnatiju gdje je trenutno pod sedativima, ali je i dalje u kritičnom stanju te se bori za život.

Foto: Joseph Maiorana/REUTERS Jan 2, 2023; Cincinnati, Ohio, USA; Buffalo Bills safety Damar Hamlin (3) makes the tackle on Cincinnati Bengals wide receiver Tee Higgins (85) during the first quarterat Paycor Stadium. The play led to Hamlin collapsing on the field, and being taken to the hospital in critical condition. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports Photo: Joseph Maiorana/REUTERS

Utakmica nije nastavljena i vodstvo NFL-a odlučilo ju je odgoditi. Dio Hamlinovih suigrača ostao je u Cincinnatiju dok se ostatak ekipe vratio kućama. Povodom nesretnog događaja, igračev menadžer Jordon Rooney na Twitteru je objavio ohrabrujuće vijesti.

- Vitalni znaci vratili su mu se u normalu. Uspavali su ga kako bi mu stavili cijev za disanje u grlo. Rade pretrage i javit ćemo novosti čim ih budemo imali - napisao je Rooney.

Video sudara možete pogledati OVDJE.