'Noćna mora' se nastavlja: Zvonimir Boban završit će na sudu?!

Trakavica oko završetka angažmana bivšeg kapetana Hrvatske Zvonimira Bobana se nastavlja.

Ako je vjerovati poznatom talijanskom Tuttosportu, Boban smatra kako 'opravdani razlog' za otkaz nije dovoljan za to što su mu u Milanu učinili i ne prihvaća takvo objašnjenje.

Talijanski portal vjeruje kako će legendarni hrvatski kapetan pravdu potražiti pred sudom te navode kako će lošije u parnici proći talijanski klub.

[Tuttosport]



