Nitko to nije očekivao, takvo što događa se valjda jednom u 100 godina

Ni najstariji članovi Mladosti, bivši igrači i treneri, ne sjećaju se tako teškog poraza vaterpolskog kluba sa Save u njegovoj 74-godišnjoj povijesti. Mladost je utemeljena 1946. godine (nakon što su komunističke vlasti zabranile HAŠK) pa iako je njezin povijesni put bio posut trofejima, bilo je, naravno, i neuspjeha, teških razočaranja... Ali nikad tako visokog poraza kao u trećoj finalnoj utakmici ovosezonskog doigravanja za hrvatskog prvaka.

Presudili psihološki razlozi

Žapci su u Dubrovniku stradali od Juga s 3:19, a još gore je to što su prvi pogodak postigli tek desetak sekundi prije kraja treće četvrtine za 1:14 (Bowen iz peterca). A prije toga su u prve dvije finalne utakmice s Jugom stizali do peteraca (i izgubili), a još prije taj su isti Jug u finalu Regionalne lige, također u Dubrovniku, pobijedili s 15:11. Pa što se to dogodilo u subotu navečer u Gružu?

– Takvo što događa se valjda jednom u sto godina. Nitko nije mogao očekivati takav rasplet u trećoj finalnoj utakmici, posebno stoga što su mladostaši u prethodna dva finalna susreta s jugašima bili gotovo ravnopravni, a prije toga dobili su i taj finale Regionalne lige. No događa se to u sportu, čestitke jugašima, koji su u tri utakmice pokazali da su ipak bolji. Po mom mišljenju, presudili su psihološki razlozi, mladostaši su igrali jako dobro u prve dvije utakmice, ali nisu to kapitalizirali barem jednom pobjedom pa je uslijedio raspad sustava, čemu su, naravno, kumovali i sjajni jugaši i njihovo fantastično otvaranje – kaže Josip Pavić (38), negdašnji vratar Mladosti i hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Bivši najbolji vaterpolist svijeta odmara se s obitelji u Splitu čekajući novi angažman, ali ovaj put izvan bazena. O svojim nasljednicima na reprezentativnim vratima Popadiću i Marceliću kaže:

– Popadić je bio odličan, ali sjajno je branio cijele godine, tako da on za mene nije iznenađenje. Ali, dobro, sad je ostvario nekoliko obrana o kojima će se pričati. I Marcelić je bio solidan, a kako imamo i Bijača i još nekoliko darovitih mladih golmana, mislim da s vratarima nema krize – zaključila je naša bivša hobotnica među vaterpolskim vratnicama.

U prosincu prošle godine Mladost je na gostovanju u Budimpešti izgubila od Ferencvarosa s 5:14; 2011. godine poražena je od Partizana u Beogradu sa 7:14; a poraz koji bi se donekle mogao mjeriti s ovim dubrovačkim žapci su doživjeli u listopadu 2013. godine kada su u kvalifikacijama za Ligu prvaka u Genovi izgubili od Pro Recca s 2:16. No taj poraz nije ni približno toliko bolio kao ovaj posljednji. Jugaši su Zagrepčanima ovom prilikom uistinu naplatili baš sve dugove...

– Kao i za sve druge, i za mene je ta utakmica bila šokantna, nitko nije očekivao da će se dogoditi to što se dogodilo. Ta je utakmica uistinu pravi raritet. Na žalost za mladostaše, a malo i za vaterpolo, jer ljepše bi bilo da smo gledali neku ravnopravniju utakmicu. Jug je odigrao fantastično, od prve sekunde krenuo je žestoko, a Mladost je bila neprepoznatljiva.

Zbog čega, najbolje će znati sami mladostaši kad na miru budu raščlanili uzroke tog visokog poraza. Jesu li psihološki pali, to ne znam, iako je vjerojatno i to u pitanju, no ipak je to nedopustivo. Ne želim ni u koga upirati prstom, ali jedna profesionalna momčad to si ne smije dopustiti – ocijenio je naš izbornik Ivica Tucak, koji je i sam svjedočio čudnoj utakmici u Gružu kad je jugašima sve polazilo za rukom, a mladostašima baš ništa.

Okuplja se reprezentacija

Kad su u pitanju reprezentativci iz Juga, Tucak može biti zadovoljan. O mladostašima smo manje-više već sve napisali...

– U Popadiću smo, bez dvojbi, dobili velikog golmana. On je već bio na pripremama reprezentacije, a s ovim obranama on se nameće u ozbiljnom smislu.

A od Jugovih reprezentativaca posebno su me još oduševili Fatović i Benić. I jedan i drugi pokazali su što oni znače za momčad – napomenuo je Tucak.

On će reprezentativce ponovno okupiti 9. kolovoza u Korčuli, a dotad će naši “vodoloptači”, koji su ovo ljeto na neki način radili prekovremeno, na zasluženi odmor.