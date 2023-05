Prvi sam profesionalni predsjednik i to ću opravdati

Za novog predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza sutra će biti izabran dosadašnji predsjednik Nikola Rukavina. S obzirom na to da je on jedini kandidat (i to navodno sa 64 potpisa od mogućih 68) morala bi se dogoditi "senzacija svih senzacija" da padne kvorum i da se sjednica ne održi.

Požurili smo sa Skupštinom

Kako su u izbornom tjednu na predsjednikov račun stizali i prigovori, Rukavinu smo zamolili da pojasni neke ozbiljne primjedbe. A kada je tako, pitali smo ga zašto se on kandidirao kao netko tko je trebao samo dovršiti mandat abdiciralog Stojka Vrankovića?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Dovoljno sam dugo u košarci na raznim funkcijama, a do Stojkova odlaska s dužnosti bio sam dopredsjednik. Poznajem problematiku i želja mi je pokazati da HKS može napraviti dodatni iskorak, kako u razvoju naših domaćih liga i igrača tako i u pozicioniranju u europskoj košarci.

Ima li još koji način za bolje pozicioniranje osim dobrih rezultata?

– Jedan od razloga zašto smo ovu izbornu Skupštinu postavili ovako rano jest da su sljedeći vikend izbori u Fibi Europe u čijem je Upravnom odboru i Stojko Vranković, a on je kandidat za visoku dužnost. U tom smislu nadamo se da ćemo s novim vodstvom Fiba Europe biti u mogućnosti mijenjati sustav reprezentativnih natjecanja odnosno vratiti Eurobasket s četiri na svake dvije godine jer to je najbolji proizvod. Potrebno je i mijenjati sustav kvalifikacija jer mi smo, kao i druge zemlje, u posljednjih pet godina samo u 25 posto utakmica mogli koristiti najbolje igrače. Važno nam je i pokušati vratiti naše klubove u Europu za što je potreban neki novi sustav natjecanja s povećanim brojem utakmica.

Je li to što nema protukandidata izraz ravnodušnosti političara i poslovnih ljudi prema hrvatskoj košarci ili su oni koji su možda i razmišljali shvatili da protiv Rukavine nemaju izgleda radi uvjerenosti u obrađeno glasačko tijelo?

– Proces je jednostavan, dovoljno je imati 20 potpisa. Ja se želim baviti tim poslom, a zašto to nitko drugi ne želi, vrijeme će pokazati. Uostalom, od 2015. kada je ušla nova garnitura, a Savez je tada bio u bankrotu, kreirali smo po 500 utakmica više nego prije, stvorili nekoliko novih liga, a izborena su dodatna sredstva za financiranje klubova. Uz to dodatno ulažemo i u žensku košarku.

Je li Stojko doista ostavio Savez u velikom financijskom plusu? Govori se o čak 16 milijuna kuna.

– Ta informacija nije precizna i suficit je više nego dvostruko manji, ali smo stabilan Savez i sve lige su besplatne. Klubovi najvišeg ranga nekad su plaćali Savezu 20 tisuća eura, a sada premijerligaši dobivaju između 60 i 70 tisuća eura.

Dio košarkaške javnosti negoduje zbog toga što je Rukavina prvi profesionalni predsjednik (s plaćom od 20-ak tisuća kuna) smatrajući da na takvo što ima pravo možda samo nogometni Savez koji svojim uspjesima doista zarađuje veliki novac.

– Ideja profesionalizacije mjesta predsjednika HKS-a pokrenuta je još za Stojkova mandata jer smo uvjereni da tu ima dosta posla i da ta funkcija zahtjeva angažman na dnevnoj bazi. Tu posla ima ne samo za predsjednika i glavnog tajnika već za još profesionalaca.

Hoće li to biti novi sportski direktor, nasljednik Ace Petrovića, ili ćete se vratiti na sustav stručnog tijela kao što je bio nedovoljno učinkoviti Stručni savjet?

– Poučeni iskustvima jedne i druge opcije, ovoga smo puta za hibridno rješenje, za stručno tijelo koje bi vodio profesionalac.

Rukavinini oponenti pitaju se tko će voditi Savez bude li on osuđen u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi na Županijskom sudu u Dubrovniku. A tereti ga se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti odnosno izazivanja opasnosti po život ljudi i imovine čime je prouzročena smrti više osoba. Kada se zbio taj tragični događaj u Hidroelektrani Dubrovnik, Nikola je tada bio na visokoj poziciji u HEP-u.

– U vremenu koje je pred nama ja ću dokazati svoju ulogu i svoju nevinost. Vrijeme će pokazati pravu istinu a i neke nelogičnosti nakon same tragedije u kojoj su stradala trojica mojih kolega. Kandidirao sam se jer novi Zakon o sportu kaže da to ne mogu učiniti oni koji su osuđeni, a ne oni protiv kojih se tek vodi neki sudski postupak.

Zbog neistina i sudski epilog

U apelu za spas hrvatske košarke košarkaškog trenera Mire Nađa, poslanog na 450 adresa, spominje se i osuđivanost aktualnog glavnog tajnika za fizički napad na jednog splitskog novinara (prije 26 godina) za što je tada osuđen na četiri mjeseca uvjetno i godinu dana roka kušnje.

– U festivalu demokracije iznose se nelogičnosti i prljavštine pa je u tom apelu izneseno i puno neistina koje će u budućnosti generirati i sudski epilog. A posebno me žalosti činjenica da se u jednom "hipotetskom" tweetu pokazalo da postoji soj ljudi koji koristi ljudsku tragediju za vlastitu promociju - kazao je Rukavina.

VIDEO: Srbi zovu Zdravka Mamića, čak su mu i nudili klub: 'Ne krije simpatije prema Srbiji'