Nijemci poludjeli na tretman svog olimpijskog šampiona, Ruskinja plače svaki dan

Drugog dana natjecanja na ZOI novim olimpijskim pobjednicima postali su Japanac Ryoyu Kobayashi (skijaški skokovi, 70 m), Australka Jakara Anthony (slobodno skijanje, moguls), Nizozemac Nils van der Poel (brzo klizanje, 5000 m), Novozelanđanka Zoi Sadowski-Synott (daskanje na snijegu) te Rus Aleksandar Bolšunov (skiatlon, 30 km).

A ruski "langlaufer" osvojio je zlato zahvaljujući i tome što mu je ponajvećeg konkurenta, Šveđanina Krugera, branitelja naslova iz Pyeongchanga, eliminirao koronavirus. A iz konkurencije za olimpijske medalje COVID-19 izbacio je i Poljakinju Nataliju Maliszewsku, brzoklizačicu na kratke staze. Zahvaljujući negativnom nalazu, ona je bila puštena iz izolacije na dan natjecanja, a onda je zbog pozitivnog nalaza vraćena u karantenu nakon čega je priznala da se isplakala kao nikad u karijeri.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA 16 January 2022, Saxony, Klingenthal: Nordic skiing/Nordic combined: World Cup, individual, large hill, qualification /10 km, men, jump, at Vogtlandarena in Klingenthal. Terence Weber (l) and Eric Frenzel from Germany take the track to the jumping tower. Photo: Hendrik Schmidt/dpa Photo: Hendrik Schmidt/DPA

A kako i ne bi s obzirom na uvjete u kojima je bila "zatočena", na njih se žalio i trostruki olimpijski pobjednik u nordijskoj kombinaciji Nijemac Eric Frenzel pa je šef njegove misije za svog sportaša zatražio bolju hranu te premještaj u veću sobu, s Wi-Fi-jem i boljom hranom.

Belgijska skeletonka Kim Meylemans i ruska biatlonka Valerija Vasnecova također su se žalile na standard epidemijskih "pritvorenika", a Ruskinja je priznala da plače svaki dan.