Neviđeno: Mlada na tribini u vjenčanici čeka mladoženju, a on igra utakmicu

Nogomet je mnogima najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali jedan par je dokazao da je glavna.

U Australiji je golman Luke Borean (30) imamo vjenčanje na isti dan kada i utakmicu koja mu je bila jako bitna pa je odlučio sve to skupa iskombinirati.

Golman je odlučio odraditi vjenčanje, a potom se uputiti na utakmicu. Draga je na to sve pristala i bodrila ga u vjenčanici s tribina.

Riječ je o utakmici NPL Queenslanda. U polufinalu su igrali Penisula Power i mladoženjin Queensland Lionsi koji su slavili 4:1 i prošli u finale koje ih čeka u subotu 28. studenog protiv Brisbane Olympica.

Pitate se zašto je stavio vjenčanje isti dan kada i utakmicu? Pa, nije on kriv. Zapravo su se trebali vjenčati 21. studenog jer je to izvan regularne sezone, ali budući da je raspored sezone poremetila korona, sve se poklopilo, no čini se da je Luke ugrabio jako tolerantnu mladenku.