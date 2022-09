Neja jedina skočila više od 14 metara: Na moju sreću, bila sam skoncentrirana

Slovenka Neja Filipič pobjednica je u troskoku na 72. memorijalu Boris Hanžeković, međunarodnom atletskom mitingu koji se tri dana održava u Zagrebu. Troskokašice su otvorile natjecanje na Trgu bana Jelačića gdje je napravljena povišena staza i jama za doskok. Poslije su nastupile motkašice i daljaši.

– Lani sam u Zagrebu bila druga, a sad sam prva. Zadovoljna sam. Imala sam nekoliko dobrih skokova koji su bili mali prijestupi. Moram priznati da sam na zagrijavanju bila malo u strahu od povišene staze. Stalno sam razmišljala – što ako promašim stazu i padnem. Na moju sreću, kad je počelo natjecanje, bila sam dosta koncentrirana i svi skokovi prošli su bez problema. Meni je lijepo kada skačem a da su gledatelji tako blizu kao što je bio slučaj na središnjem zagrebačkom trgu. Nadam se da će i sljedeće godine biti troskok na Trgu bana Jelačića, a željela bih jednog dana ovakvo što vidjeti u Sloveniji, primjerice na glavnom trgu u Ljubljani – rekla je Neja koja je pobijedila sa skokom od 14,38 metara.

Druga je bila Talijanka Ottavia Cestonaro sa skokom od 13,61 metar dok je treće mjesto osvojila Paola Borović, 15 godina uzastopce prvakinja Hrvatske. Njezin najduži skok iznosio je 13,42 metra.

– Kakav gušt, skakati u Zagrebu, i to na Trgu Bana Jelačića. Malo nas je poremetio vjetar koji je puhao u prsa, malo u leđa. Onda je malo padala kiša, ali sve u svemu, zadovoljna sam. Rezultat uvijek može biti bolji. Žao mi je Europskog prvenstva u Münchenu kamo sam došla spremna, a imala sam tri prijestupa u kvalifikacijama. Vjerujem da će sljedeće sezone biti bolje na Europskom prvenstvu u dvorani, a nadam se plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Budimpešti – rekla je Paola.

Za vas još nije završena sezona?

– Za dva tjedna očekuje me nastup na Kupu Hrvatske. Do tada idem kući, u Zadar, gdje ću se pripremati za to posljednje natjecanje. Možda se okupam u moru jednom ili dvaput, a dobro će mi doći malo opuštanja u društvu obitelji i prijatelja – zaključila je Paola.