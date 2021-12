Neće pa neće, Xavijeva Barcelona doživjela neugodan poraz na domaćem terenu

Betis je nanio prvi trenerski poraz Xaviju otkad se vratio u Barci, a gol vrijedan pobjede dao je Juanmi u 79. minuti. Katalonci su propustili mnogo šansi na utakmici pogotovu "otpisani" Coutinho i Dembele, kojima je Xavi dao priliku.

Susret je obilježila i teška ozljeda igrača domaćih Gavija u 36. minuti, kada se pogođen iz blizine loptom u glavu srušio u nesvijest na terenu.

Foto: Siu Wu Gavi (FC Barcelona) leave the pitch after his injury, during La Liga football match between FC Barcelona and Real Betis, at Camp Nou Stadium in Barcelona, on December 4, 2021.

Pobjeda je katapultirala Betis na treću poziciju, a Barcelona je ostala sedma.

Ranije je Sevilla golom Ocamposa u 16. minuti svladala kod kuće Villareal s 1-0 i zadržala drugo mjesto. Ivan Rakitić je igrao do 57. minute.