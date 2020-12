Navijači ne prestaju s bijesom na upravu kluba: Nije Bilić kriv, vi trebate van

Reakcije na otkaz Slavenu Biliću u West Bromwich Albionu su, očekivano, jako burne. Ubrzo nakon što je došao u Premiership godinu dana prije nego što je trebao i oduševio publiku, bivši izbornik hrvatske reprezentacije je dobio otkaz, i to da bi stvari bile još gore - nakon remija na Etihadu s Manchester Cityjem.

Razlozi bijesa su mnogi, a neke od njih možete pročitati u objavama s Twittera u nastavku.

This makes less sense than the government guidelines on meeting up over the Christmas holidays #SlavenBilic https://t.co/k3O5OGW53v — David Barker (@David_Barker1) December 16, 2020

"Ovo ima manje smisla nego pravila (britanske) vlade oko sastančenja tijekom božićnih praznika", rekao je navijač David.

I'm very sad for #SlavenBilic to be sacked.



He was appointed to get promoted within 2 seasons. He did it in 1. The board gave him £25m for summer transfers and mostly focused on bringing back players who won the promotion.



The first to be sacked should be the board/owner. https://t.co/lOVOE4UMaG — Konrad K (@konzi35231734) December 16, 2020

"Jako sam tužan što je Slaven dobio otkaz. Dobio je zadatak ući u Premiership u dvije sezone, a ušao je u samo jednoj. Uprava mu je dala 25 milijuna funti, najviše fokusirajući se na vraćanje igrača s kojima su i ušli u viši rank.

Prvi koji trebaju dobiti otkaz su ljudi iz uprave/vlasnik", napisao je Konrad.

"Oprosti Slavene, zalužio si bolje. Hvala ti za dobra vremena!"

I don't want #SlavenBilic to be sacked from the club @WBA, I want Lai to pull out his cheque book and allow us to do something with the club, it's not Slavens's fault we're under performing. His only got a limited amount of funds for Christ sake. pic.twitter.com/kGLIewLCDf — Damian (@Damian_wba) December 12, 2020

"Ne želim da Slaven Bilić dobije otkaz u West Bromwichu. Želim da Lai (vlasnik) izvadi svoj ček i dozvoli nam da se nešto napravi s klubom, nije Slavenova krivica što momčad nije dobra. Imao je jako ograničena sredstva, pobogu", bijesan je navijač West Bromwicha, Damian.