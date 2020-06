'Naša je publika zahtjevna, kao da se stalno igra s Manchesterom'

Krunoslav Rendulić (46) na klupi Šibenika bit će novo trenersko lice u Prvoj HNL u sljedećoj sezoni, kao jedan od petorice koji su i kao igrači imali staž u našemu prvoligaškom natjecanju, uz Tudora, Tomića, Toplaka i Jovićevića.

Rendulić, inače rođeni Vinkovčanin, jedna je od ikona Hrvatske lige, nogometaš s čak 368 prvoligaških nastupa u osam klubova. A pogledajte samo ovaj niz trenera koji su ga vodili u Prvoj HNL: Čordaš, Grnja, Šušak, Čačić, Bonačić, Katalinić, Đuričić, Begović, Matković, Mršić, Magić, I. Buljan, Nadoveza, Maretić, Ivanković, Karačić, Vulić, Gračan, Bilić, Braović, Tomljenović, Scoria, Skočić, Bračun, Kuže, Pavlović, Biškup, Kopić!

Igrao protiv Eto’oa

Kako bi iz vašega iskustva sa svim tim stručnjacima izgledao idealan trener, pitamo Rendulića?

– Prvi sam se put s ozbiljnom taktikom susreo kod Scorije u Rijeci, a već sam imao više od trideset godina. Pamtim i Skočića, kojemu sam bio asistent u Iranu, također se za priprema utakmicu fenomenalno. Branko Ivanković poseban je u smislu ozbiljnosti pristupa i pripreme utakmice. Luka Bonačić, kojemu sam bio pomoćnik u Kataru, trener je koji za utakmice sve vidi, ima pravodobne reakcije. U smislu pristupa igraču Ivo Šušak veliki je gospodin.

Rođeni ste Vinkovčanin, a niste igrali za Cibaliju, kako to?

– Tako se dogodilo. Na poznatom pionirskom turniru u Borovu uočili su me iz Osijeka i pozvali u Gradski vrt, a moji Vinkovčani nisu se baš bili ‘pretrgnuli’, i tako sam zapravo karijeru počeo u Osijeku. Jeste li ikada nastupili za bilo koju hrvatsku reprezentaciju?

– Za hrvatsku reprezentaciju nikada nisam nastupio, ali sam zato 1989. godine igrao nekoliko utakmica za kadetsku reprezentaciju Jugoslavije. U toj su generaciji bili ekstratalentirani Slovenac Toni Usnik, zatim Davor Bajsić, Savo Milošević, Miki Rapaić, Igor Jovićević...

Imate i 14 nastupa u europskim kupovima za Hajduk, Kamen Ingrad i Rijeku. Koji su bili najdojmljiviji?

– Utakmica s Mallorcom na Poljudu u pretkolu LP-a ostala mi je u posebnom sjećanju. Slavili smo 1:0 pogotkom Mate Bilića, a ja sam dobio crveni karton. Išli smo raditi offside-zamku, a gdje ćeš to raditi, a s druge strane – Samuel Eto’o! I u tom sustizanju Eto’oa dobio sam crveni i propustio uzvrat. Sjećam se i da sam u dresu Kamena Ingrada, protiv Schalkea u Velikoj, bio igrač utakmice. Odigrali smo 0:0.

Kakav ste kao trener?

– Pokušavam prije svega biti pošten s igračem, potpuno iskren. Kod mene nema zakulisnih igara, pa ne moram misliti što sam rekao ovome ili onome. To nije dio mog karaktera.

Krunoslav Rendulić bio je prva generacija trenera na Nogometnoj akademiji HNS-a, na koju se upisao još 2000. godine, a 2017. godine diplomirao je i na Kineziološkom fakultetu, smjer kondicijska priprema.

– Kada steknete diplomu Uefa Pro, nemate stručnu spremu, stoga sam, iz moje ludosti ili kompleksa, nazovite to kako hoćete, želio završiti studij i steći visoku stručnu spremu. Nisam želio na Višu trenersku školu, da se si ne ‘duplam’ diplome iz istoga područja, pa sam upisao ‘kondicijsku pripremu’.

Rendulić je prvi samostalni trenerski posao imao u Istri 1961., koju je u sezoni 2018./2019. vodio u 11 utakmica, a u ovoj je slavodobitno utrčao u cilj i uveo Šibenik u Prvu HNL.

– Prije osam godina Šibenik je napustio prvoligaško društvo, i tu se ‘po putu’ događalo svašta, čak i pad u treću ligu zbog financija. Uslijedile su godine oporavka, i eto nas, opet smo prvoligaši.

Što vas je kao trenera privuklo Šibeniku?

– Dobro poznajem tu sredinu jer sam tamo igrao, usto tamo, u Srimi, već 20-ak godina ljeti i živim. Oni su me zvali, s Josom (Bulatom, nap. a.) sam igrao, s Ivom nisam, ali znamo se dugi niz godina. Tako da je moj dolazak u Šibenik na neki način i sentimentalne prirode. Ondje se i ne osjećam strancem.

Druga liga i prva liga nisu isti sport, kako ćete opstati?

– Razlika je velika, nećemo se zavaravati. To pokazuje i primjer Varaždina jer, ako se ne varam, od prošlosezonskoga kadra ostao im je samo vratar Nevistić. Dakle, ne gajim iluzije da s momčadi s kojom sam ušao u Prvu HNL mogu ostati u ligi. Promjene su nužne. E sad, kako složiti novu momčad u odnosu na našu financijsku situaciju koja baš nije bajna...

Bulat ima kvalitetu

Ali, zašto ste onda uopće tu ako znate da ćete teško opstati?

– Meni je kao treneru uvijek na umu sportski motiv. Kakvu god momčad imao, cilj je napraviti rezultat. E sad, ovaj drugi dio, financije, a što tu trener može?! To nije moj dio posla.

Kakva je publika u Šibeniku, je li ozračje poticajno?

– Publika je zahtjevna, poprilično izbirljiva, kao da svake godine igraju s Manchester Unitedom, pa je to standardni ‘level’. Šibenska publika sigurno je jedna od zahtjevnijih u Hrvatskoj, ali istodobno i poticajna. Tjera te uvijek na maksimum.

U Šibenikovoj svlačionici zatekli ste jednoga od najvećih talenata hrvatskog nogometa, Marka Bulata, rođenoga 2001. Kakva mu je perspektiva?

– On ima kvalitetu, to je jasno. E sad, samo o njemu ovisi u kojem će smjeru njegova karijera, u vrh ili će se zadovoljiti osrednjošću. Ako shvati da je nogomet ‘krv, znoj i suze’, onda će uspjeti. Iako je sin klupskoga čelnika, moj odnos prema njemu jednak je kao i prema svim ostalim igračima. Nema povlašteni status niti imam ikakav pritisak da on mora igrati – zaključio je Krunoslav Rendulić.

