Nakon Andrića Dinamo dovodi i senzaciju iz Gorice...Nigerijac Atiemwen novi igrač?

Nakon što je Dinamo pojačao napad Komnenom Andrićem, u klubu iz Maksimira ne miruju. Izgleda da su odlučili pokupovati sve što valja u susjedstvu, pa se tako spominje da bi još jedan igrač mogao stići među Plave.

Iyayi Believe Atiemwen apsolutni je hit jesenskog djela prvenstva i Gorice. Dinamo ga želi kao zamjenu za Danija Olma kojeg će skupo prodati u inozemstvo, pa trener Nenad Bjelica već razmišlja o mogućim zamjenama.

Transfer bi mogao iznositi oko 2 milijuna eura čime bi postao drugi najskuplji transfer između dva hrvatska kluba, odmah iza Marka Roga koji je došao u Dinamo iz RNK Split, javlja 24sata za koje je i trener Gorice Sergej Jakirović potvrdio nagađanja u vezi svog polivalentnog veznjaka.

>> Pogledajte što je Komnen Andrić rekao nakon dolaska na pripreme Dinama

[video: 28944 / ]

- Da, iz Dinama su me nekoliko puta pitali za mišljenje o njemu, ali on je i dalje tu, trenira s nama. Za mene bi kao za trenera bila najbolja opcija kada bi on potpisao za Dinamo, a onda ostao s nama do kraja sezone - rekao je.

Atiemwen je u 17 prvenstvenih utakmica ove sezone postigao sedam golova, a dodao je uz to i četiri asistencije.

>> Pogledajte trening Dinama u Turskoj