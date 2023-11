Najkontroverzniji šahist današnjice ovih dana igra na turniru u Zagrebu

U ovu srijedu u Zagrebu je započeo devetodnevni međunarodni šahovski "Turnir mira" na kojem sudjeluje deset velemajstora iz šest zemalja. Pored četvorice Hrvata (Ante Brkić, Hrvoje Stević, Zdenko Kožul, Robert Zelčić) tu su još i Rus pod rumunjskom zastavom Aleksandar Motylev, Bugar Ivan Čeparinov, Nizozemac BIH korijena Ivan Sokolov, legendarni Ukrajinac Vasilij Ivančuk, njegov sunarodnjak Anton Korobov (igrač s najvećim rejtingom na turniru) te Amerikanac Hans Niemann Moke.

A upravo je on, od strane organizatora (nacionalni i gradski šahovski savez), najavljen i kao najatraktivniji natjecatelj jer je riječ o pahistu koji je pred američkim sudom pokrenuo tužbu od preko 100 milijuna dolara s obrazloženjem da su mu vodeći svjetski šahisti u liku i djelu Magnusa Carlsena i Hikarua Nakamure te najpopularnija šahovska platforma Chess.com optužbama za varanje povrijedili osobni integritet.

A sve što je Niemann priznao jest da je varao u online partijama sa 12 i 16 godina ali nikad u partijama uživo, na standardnim šahovskim pločama. Štoviše, čak ni neovisni ekspert Ken Regan nije našao tragova varanja što zacijelo nije promijenilo intimno Carlsenovo i Nakamurino uvjerenje da je ovaj to ipak činio. No, i Carlsen i Nakamura, baš kao Chess.com, s Niemannom su se nagodili pa za ovog 20-godišnjaka više nema prepreka nastupanja na turnirima.

I tako je Niemann doputovao u Zagreb (prvi put je u Hrvatskoj) motiviran i činjenicom da je na ovom turnir, još davne 1970., pobijedio genijalni Bob Fischer. A Niemann želi ići njegovim stopama i, u neku ruku, je uvjeren da je on njegov nasljednik.

O svemu tome pričali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza, ujedno i dopredsjednikom Europske šahovske unije (ECU), Alojzijem Jankovićem koji nam je ispričao povijest turnira.

- Ovaj turnir počeo se igrati 1965. i nakon toga svakih pet godina i u svoje vrijeme je bio jedan od najznačajnijih turnira na svijetu. Nažalost, 1980. turnir nije odigran zbog smrti predsjednika tadašnje države Josipa Broza Tita, potom 1985. jest da bi onda izgubio kontinuitet. Prije pet godina obnovili smo tu tradiciju i sada se "Turnir mira" igra svake godine. U tome nam pomažu i europska (ECU) i svjetska šahovska organizacija (FIDE) jer znaju koliko je ova tradicija važna.

Janković je zadovoljan sastavom ovogodišnjeg turnira.

- Ovo je jedan od najintrigantnijih sastava. Niemann nikad nije bio u Hrvatskoj a privlači veliku pozornost. Hrvatska šahovska publika sa zanimanjem će pratiti tu pomalo kontroverznu osobu. A on će nam donijeti veće međunarodno zanimanje. Prije 40 godina, kada nije bilo ovoliko turnira niti online šaha, bilo je lakše dovesti svjetske zvijezde jer je to bilo financijski manje zahtjevno.

Svakako zanimljiv sudionik turnira je velemajstor Ivan Sokolov (55) za kojeg se govori da je danas jedan od najpriznatijih šahovskih trenera u svijetu o čemu govori i podatak da je s reprezentacijom Uzbekistana bio pobjednik posljednje šahovske Olimpijade. A Sokolov je 2000. godine postao prvi prvak Europe u ubrzanom šahu kada je, nakon pripetavanja, bio ispred Rusa Alekseja Dreeva i Gruzijca Zuraba Azmaiparashvilija koji je nazočio otvaranju ovog turnira ali u funkciji predsjednika Europske šahovske unije.

A bit će zanimljivo vidjeti međusobni dvoboj između Sokolova i Niemanna koji su se svojedobno kladili. O čemu je riječ, ispričao nam je Alojzije Janković:

- Niemann je između 16 i 19 godine napravio ogroman skok u rejtingu. On se čak, prije "slučaja Niemann", okladio sa Sokolovim da će za sedam mjeseci imati rejting 2740 bodova a rekao je to u trenutku kada je bio negdje oko 2660 bodova što ne može reći nitko na svijetu. No, zbog afere je tu okladu izgubio.

Osim jednog od najuglednijih svjetskih trenera, na turniru su i hrvatski izbornik Zdenko Kožul te najbolji pojedinac reprezentacije (Ante Brkić) koja je nedavno osvojila deseto mjesto na ekipnom Prvenstvu Europe u Budvi. A tu je i nekad drugi šahist svijeta Ukrajinac Vasilij Ivančuk kojeg prati priča da je jedan od najboljih šahista koji nikad nije bio svjetskim prvakom.