Najezda miševa na svjetski poznatoj lokaciji, tragovi izmeta pronađeni i u luksuznim ložama

Na terenu kultnog stadiona Old Trafford u Manchesteru, uoči sinoćnjeg susreta Manchester Uniteda i Ipswich Towna u engleskoj Premier ligi, primijećen je – miš. Kako javlja The Sun, ovaj neočekivani "gost" dodatno je potaknuo rasprave o problemima sa štetočinama na legendarnom stadionu. Momčad Rubena Amorima na kraju je slavila rezultatom 3:2 u dramatičnoj večeri u "Kazalištu snova". No, povijesni dom "Crvenih vragova" već se neko vrijeme suočava s problemima kontrole štetočina.

Prije samog početka utakmice, miš je uočen na travnjaku. Jedan od članova osoblja bio je prisiljen uhvatiti glodavca i ukloniti ga s terena. Ovaj incident nije prošao nezapaženo kod navijača, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama. "To se dogodi kad se ukine služba za deratizaciju", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Dobar prikaz onoga što se događa na Old Traffordu." Treći se našalio: "Brate, traži hranu otkako je saznao da u kafeteriji više ne poslužuju filet mignon."

Ovo nije prvi put da su glodavci viđeni na stadionu. Tijekom prošlomjesečne domaće pobjede nad Southamptonom, jedan je navijač primijetio miša ispod svog sjedala. Smatra se da problem s glodavcima proizlazi iz lokacije Old Trafforda, koji se nalazi između željezničke pruge i kanala.

U prosincu je Daily Mail izvijestio o najezdi miševa na Old Traffordu. Navodno su tijekom higijenske inspekcije pronađeni izmeti glodavaca u kioscima s hranom i luksuznim ložama. Dodatni tragovi pronađeni su tijekom provjera korporativne lože u prizemlju. Zbog toga je higijenska ocjena Manchester Uniteda pala s četiri na dvije zvjezdice krajem 2024. godine. U studenom su navijači uočili mrtvog štakora u lokvi ispod sjedala.

Glasnogovornik kluba ranije je govorio o naporima u borbi protiv problema s glodavcima, izjavivši u prosincu: "Manchester United provodi robustan sustav kontrole štetočina na cijelom Old Traffordu. Višestruke tjedne provjere provode se u svim ugostiteljskim prostorima, a poduzimaju se stroge mjere kako bi se osigurala visoka razina higijene i čistoće gdje god se hrana skladišti, priprema i poslužuje. Ako se ovakvi incidenti dogode na stadionu, poduzimaju se hitne i odgovarajuće mjere."

Vlada je podržala planove za novi stadion, što bi također moglo dovesti do izgradnje novih stambenih, poslovnih i javnih prostora. Očekuje se da će Manchester United donijeti konačnu odluku o planovima za stadion prije ljeta.