'Nagrada je dokaz da se prepoznao Rakitićev doprinos u Barceloni'

Ivan Rakitić dobio je nagradu Premi Barca Jugadors. Ovu nagradu dodjeljuju bivši Barcelonini igrači nekom prvotimcu katalonskog kluba koji se prošle sezone posebno istaknuo po svom ponašanju u klubu i na terenu.

- Čast mi je što sam dobio ovu nagradu i bit će na posebnom mjesto u mom domu. Nema ništa ljepše od toga kada ste član najboljeg kluba na svijetu. Osjećam se jako sretno kada igram za Barcelonu - rekao je Ivan Rakitić.

Hrvatskom reprezentativcu nagradu je uručio Barcelonin predsjednik Josep Maria Bartomeu.

'Nagrada je dokaz da se prepoznao Rakitićev doprinos igri, ali i sve one vrijednosti koje on prenosi izvan terena. Čestitam, Ivane!', napisao je Bartomeu na svom Twitteru i dodao: 'Zahvaljujemo se Rakitiću što je ostao u Barceloni!'

