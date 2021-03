Nadimak je dobio u djetinjstvu, a prezime Kranjčar nastalo je zabunom

Profesionalnu karijeru Zlatka Kranjčara svi dobro poznaju, no malo tko će znati neke zanimljivosti iz njegova života, primjerice odakle mu nadimak Cico.

Malo tko ga je zvao njegovim imenom Zlatko pa je u jednom intervjuu i objasnio kako je dobio nadimak koji su svi koristili.

– Zašto Cico? Taj sam nadimak dobio kao mali, s negdje četiri godine. Tada sam jako volio dudu, volio sam cuclati i cicati pa je mami dojadilo i nazvala me Cico. Taj je nadimak ostao do danas i drago mi je zbog toga – rekao je u jednoj TV emisiji, pa otkrio i što je kupio od prve plaće u Dinamu u kojemu je započeo profesionalnu karijeru. Bile su to gramofonske ploče Beatlesa.

Najdraža pjesma mu je bila Suza za zagorske brege, a najbolji prijatelj tijekom cijele karijere bila mu je supruga Elvira koja je njegova ljubav još iz osnovne škole.

Zanimljivo, Nino Škrabe, koji je napisao knjigu o Zlatku Kranjčaru, ispričao je anegdotu o njegovu prezimenu:

– Prezime Kranjčar dobio je zabunom. Svi se u njegovoj obitelji prezivaju Krajnčar, a on je jednom brzo trebao putovnicu za neku turneju i pogrešno su mu upisali prezime Kranjčar – ispričao je Škrabe o dobroćudnom nogometašu i treneru koji je uvelike zadužio hrvatski nogomet.