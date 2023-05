Na stadionu Cibalije otvoren teren s umjetnom travom

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić otvorio je u Vinkovcima novi teren s umjetnom travom na stadionu HNK Cibalije. Prvi čovjek krovne organizacije hrvatskog nogometa predvodio je delegaciju HNS-a koju su činili i član Izvršnog odbora Josip Kuterovac, ujedno i predsjednik Nogometnog saveza vukovarsko-srijemske županije, voditeljica infrastrukture Andrea Dokuš te operativni asistent u uredu predsjednika Blago Jakovljević, a na svečanoj primopredaji bili su prisutni i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, odnosno predsjednica HNK Cibalije Dea Lasić.

“Raduje me da smo u Vinkovcima otvorili 23. teren s umjetnom travom, drago mi je da smo to ostvarili u suradnji s gradonačelnikom Ivanom Bosančićem i Gradom Vinkovcima. Mladi vinkovački nogometaši to i zaslužuju, pogotovo tristotinjak i više djece u školi nogometa HNK Cibalije, ali naravno da će teren uvelike koristiti i seniori. Vjerujem da će na ovom terenu odrasti novi hrvatski reprezentativci, znamo tradiciju Cibalije i zato mi je drago da smo teren otvorili upravo ovdje. Hvala Županijskom nogometnom savezu na čelu s Josipom Kuterovcem, zajedno ćemo se radovati svakom dolasku u Vinkovce, a kao predsjednik HNS-a mogu najaviti daljnje ulaganje u nogometnu infrastrukturu diljem Hrvatske. A što se Cibalije tiče, vjerujem da će se klub razvijati u pravom smjeru”, rekao je Marijan Kustić.

“Drago mi je da možemo ugostiti predsjednika i delegaciju Hrvatskog nogometnog saveza s kojim smo zajedničkim snagama napravili teren kako bi škola nogometa HNK Cibalije, ali i svi oni koji se žele baviti sportom, imali uvjete kakve i zaslužuju. Budućnost Cibalije i nogometa u našem kraju jest stvaranje jakih škola nogometa, a bez ovakvih uvjeta to je gotovo nemoguće. Od danas krećemo u obnovu uvjeta, ali i nogometa u cijelosti”, rekao je Ivan Bosančić.

“Ovo je kapitalna investicija, ne samo u materijalnom smislu, nego u prvom redu za budućnost djece u školama nogometa, ne samo u HNK Cibaliji, nego i ostalih klubovima u Vinkovcima i okolici. Zahvaljujem se našim polaznicima škole nogometa i seniorima što su bili strpljivi tijekom trajanja radova. Uvjerena sam da će uživati u ovom prekrasnom terenu”, istaknula je Dea Lasić.