Mulaomerović otkazao trening: Želim odmornije igrače za presudni okršaj

I nakon poraza od Italije (76:81) hrvatski košarkaši imaju sve u svojim rukama. Jest da bi s pobjedom nad domaćinom situacija bila ugodnija te bi danas morali pobijediti Ukrajinu (14.15) kako bi bili drugi i kako bi bili što dalje od četvrtog mjesta koje u osmini finala, najvjerojatnije, vodi na Srbiju. A htjeli mi to priznati ili ne, ono što trenutačno igraju izabranici Svetislava Pešića viša je razina od onoga što pruža sastav izbornika Damira Mulaomerovića.

Dakle, računica je sljedeća. Bilo kakva pobjeda omogućava nam treće mjesto, pobjeda od osam i više koševa razlike donosi nam drugo mjesto, a poraz nas gura na “balkanski derbi” i utakmicu sa Srbijom, uz uvjet da “orlovi” u posljednjem kolu skupine D dobiju Poljsku koju sjajno vodi hrvatski trener Igor Miličić.

'Mi igramo divlju košarku'

Da bi imao što odmorniju momčad za dvoboj s Ukrajincima, hrvatski izbornik otkazao je jučerašnji trening, za razliku od naših suparnika koji su svoj termin iskoristili.

– Mi još uvijek imamo sve u svojim rukama i protiv Ukrajine bit će najvažnije da smo tjelesno u optimalnom stanju. Znamo kakav je ulog i odigrat ćemo na 110 posto.

Neke hrvatske trenere, pogotovo one pedantnije, ta je Mulina odluka iznenadila pa je izbornik ovako argumentirao svoju odluku:

– Ne znam što bismo dobili s tim treningom. Igrali smo kasnu utakmicu, neki nisu mogli zaspati do dugo u noć pa sam sa svojim stručnim stožerom došao do zaključka da je bolje da nam se ključni igrači dobro odmore i da napravimo kvalitetnu videoanalizu suparnika. Osjećam da su nam Simon, Smith i Šarić umorni i da im je trebao predah.

U toj utakmici Mulaomerović će se nadmudrivati s letonskim stručnjakom Ainarsom Bagatskisom (55), izbornikom Ukrajine.

– Mi igramo pomalo divlju košarku, agresivno, s puno tranzicije i ljudi to vole. S druge strane, za mene je iznenađenje da se Hrvatska nije plasirala u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vi imate takvu povijest i tradiciju, toliko zvijezda da se pitam što se to s vama događa? Uvijek sam vas gledao kao jednu od košarkaških nacija i ne mogu vas ne zapitati gdje su vam novi talenti, novi naraštaji.

To se i mi pitamo, no ovog časa više nas zanima kako pobijediti Ukrajinu, jednu reprezentaciju koja igra s velikim zanosom.

– Možda jedino vi Hrvati možete zamisliti kako se Ukrajinci osjećaju jer ste i sami to prošli, no ostalima je teško razumjeti što to znači kada vam je zemlja brutalno napadnuta. Ako ste sportaš, najbolje igrate kada ste mentalno neopterećeni, kad ne morate razmišljati jesu li vaši najdraži na sigurnom. Srećom, sada je puno bolje nego kada je rat počeo – kazao je Bagatskis, a na tu temu razgovarali smo i s njihovim NBA centrom Alexom Lenom, Ukrajincem rođenim u danas, od Rusa, okupiranoj regiji Luhansk:

– Dok se naši sunarodnjaci u Ukrajini bore za svoje živote i za našu slobodu mi se borimo, najbolje što znamo, na sportskom polju. Zapravo, blagoslovljeni smo što smo ovdje i igramo košarku. Djed i baka su u Ukrajini, imam dosta rodbine u Kijevu i Dnjipru i zabrinut sam za njih svakodnevno – i zato s njima pokušavam razgovarati što više.

Hrvat određuje suce

Lena i ostale ukrajinske divove čekaju okršaji s Matkovićem, Šarićem i Zupcem koji je kazao:

– Igrao sam protiv Lena, a bek Mihaljuk bio mi je suigrač i on im je glavni igrač. Moramo ga zaustaviti, ući energično od starta. Mi imamo talenta i kvalitete da pobijedimo, samo je pitanje pristupa, no mislim da smo spremni na to.

Bit će to važna utakmica za obje vrste, a mi se nadamo da ćemo imati precizno suđenje kojeg je na ovom Prvenstvu nedovoljno. Naime, svi najbolji europski suci sude dobro plaćene utakmice Eurolige koja im, zbog sukoba s Fibom, ne dozvoljava da sude utakmice Eurobasketa. I zato i ima toliko prigovora na suđenje te se s pravom na to žale mnogi, pa tako i Hrvatska za dijeljenje pravde u utakmicama protiv Grčke i Italije u kojima smo bili zakinuti. A da ironija sudbine bude veća, glavni čovjek za suce u Fiba Europe je nekadašnji hrvatski sudac Davorin Nakić od kojeg naši, pa i ostali sudionici, ne traže da ih se mazi i pazi, već samo da im se ne šteti.