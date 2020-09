Mršić nakon pobjede: Treba biti iskren i reći da nismo bili dobri

Pred oko 1000 gledatelja, kojima je lokalni stožer Civilne zaštite dozvolio ulazak u dvoranu, košarkaši Zadra dobili su prvi od mnogih ovosezonskih dvoboja s najvećim hrvatskim rivalom Cibonom (73:70). A tijekom većeg dijela utakmice pa tako i početkom posljednje četvrtine činilo se da bi se vukovi u Zagreb mogli vratiti s plijenom jer imali su “plus 10” (59:49). Do tada su imali i igru, u prvom dijelu su vodili i sa “plus 14”, a onda su u posljednjoj četvrtini ostali bez energije i ideje.

Uz pojačanu agresivnost domaćina, Zagrepčani ostali bez napadačkih rješenja pa su serijom 22:3, Zadrani stigli do prijelomnih 71:62. Jedan od junaka pobjede Zadrana bio je razigravač Martin Junaković, sa 15 koševa najbolji strijelac susreta, a jednako važan, ako ne i važniji igrač preokreta domaćina bio je krilni-centar Vuković (14 koševa) za čiju pick-and-pop igru s bekovima cibosi nisu pronalazili defenzivnog rješenja.

Veljko Mršić, Zadrov trener a ujedno i hrvatski izbornik, veliku je minutažu dao dvojici mladih igrača. Sedamnaestogodišnji Duje Brala (9 koševa) igrao je 21 minutu, a 19-godišnji Jan Palokaj nešto manje od 18 minuta (4 koša, 2 skoka). U završnici susreta neke važne koševe zabio je Zadrov američki razigravač Eyassu Worku kojemu je Zadar prvi profesionalni klub jer je ove godine tek završio koledž (UC Irvine). No, zato je drugi Zadrov Amerikanac, centar Jonathan Galloway, bio prilično nezapažen, no on je ionako tu da uskoči u cipele teškog centra Darka Planinića kada ovaj odluči iskoristiti mogućnost odlaska usred sezone koji mu omogućuje njegov otvoreni ugovor.

Cibonin mlađahni kapetan, 17-godišnji Roko Prkačin, u svojoj kapetanskoj premijeri ubacio je 12 koševa koliko i 21-godišnji Mateo Drežnjak, no zato je njegov vršnjak Toni Nakić u rubriku koševi uknjižio nulu. Jedino što je šutirao Šibenčanin bile su trice, ali je svih pet dalekometnih pokušaja (uglavnom otvorenih) promašio. Cibosi su trice šutirali očajno, pogodili su ih samo pet iz 26 pokušaja, a tri je zabio Ivan Novačić, inače rođeni Zadranin.

Nakon utakmice dogodilo se, na prvi pogled, nešto proturječno. Trener pobjedničkog sastava kazao je da je nezadovoljan, a trener pobijeđene momčadi da je zadovoljan kako je njegova momčad igrala.

- Treba biti objektivan i reći da nismo bili dobri. Nismo bili na razini kao protiv Šibenke i to je zasigurno zasluga momčadi Cibone. Previše smo driblali, lopta je bila statična dobar dio susreta i zato je napad bio u problemu. No, u nastavku smo pokazali da smo dobro pripremljeni, a igrači su vjerovali jedan drugome - kazao je Zadrov trener Veljko Mršić.