Momčad kojoj je izbornik najveća zvijezda: "Svi smo jednaki i odlično funkcioniramo"

"Ni jednog trenutka nije bilo panike, igrali smo mirno, kontrolirano, kako smo se i dogovorili prije utakmice. Odlična smo klapa i sve je na pravi način funkcioniralo i na terenu", rekao je hrvatski odbojkaški reprezentativac Petar Višić nakon zlata na Mediteranskim igrama.

Podsjetimo kako je Hrvatska u finalu svladala Španjolsku s 3:0 (25:22, 30:28, 25:20).

- Uživam s ovom momčadi, mladi su, ali se razlika u godinama ne osjeti, oni prihvaćaju mene, ja njih i super se slažemo. Zasluge za ovo najviše idu izborniku Enardu, napravio je super atmosferu u momčadi u kojoj nema zvijezda, nitko nije zaštićen i svatko je cijenjen na isti način, bez ikakvih popusta, bez obzira imao 19 ili 31 godinu. To mi se jako sviđa, a vjerujte da znam o čemu pričam, jer sam od svoje 17. godine u reprezentaciji. Izbornik nas uvažava i shvaća, zna da ovo nije klub već reprezentacija i funkcioniramo na sjajan način - komentirao je srednji bloker Ivan Mihalj nakon velikog uspjeha.

Hrvatska je svoju prvu mušku odbojkašku medalju na Mediteranskim igrama osvojila već davne 1997. godine u Bariju, kada su naši reprezentativci u borbi za broncu svladali Italiju, odbojkašku zemlju od koje svi suparnici drhte.

Kako se povijest uvijek nekako ciklički ponavlja, Talijane su sada 2022. na MI u alžirskom Oranu Hrvati pobijedili u polufinalu, u neizvjesna četiri seta.

- Svaka čast momcima i stručnom stožeru, jako smo ponosni na njih. Vjerovali smo u njih, a oni su nam to sve vratili na pravi način. Ovo je samo plod naše politike otprije pet godina, kada smo si zacrtali u cilj da vratimo našu odbojku u europski vrh. Strpljivim i predanim radom napredujemo iz dana u dan, krenuli smo sa stranim izbornicima i to, vidimo, daje ploda. Sjajna se kemija stvorila oko muške reprezentacije i jako sam ponosan zbog toga, pogotovo jer su posljednjih godina nekako bili u sjeni ženske reprezentacije koja je bile više u žiži interesa javnosti. Činjenica je da imamo obje potentne reprezentacije i da naša ulaganja u njih, pogotovo priča o 100 dana priprema i te kako ima podloge. Ovo mediteransko zlato dokaz je da smo na pravom putu i na njemu ćemo i dalje ustrajati. No, sada je vrijeme za slavlje, za igrače, jer oni su iznijeli najveći teret, mi smo tu samo da im omogućimo nesmetan rad - rekao je neizmjerno sretni predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.