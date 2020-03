Zato jer ga u Realu jako cijene! Luka Modrić o tome sam odlučuje

S Realom želim osvojiti baš sve - rekao je Luka Modrić pri dolasku na Santiago Bernabeu i to je učinio.

S Realom je osvojio španjolsko prvenstvo, Kraljev kup, tri Superkupa, te po četiri naslova pobjednika Lige prvaka i svjetskog klupskog prvenstva.

Hrvatski kapetan je 2018. osvojio sve najvažnije individualne nogometne nagrade.

Izabran je za najboljeg igrača SP-a u Rusiji, gdje je Hrvatsku vodio do srebra, dobio je Uefinu nagradu za najboljeg europskog igrača, Fifina nagradu The Best za najboljeg svjetskog igrača te je dobio najprestižniju nagradu Zlatnu loptu izboru France Footballa.

Prvi je i jedini nogometaš u povijesti koji je u istoj godini osvojio sve četiri nagrade.

Luka Modrić je nakon slabe prošle sezone ponovno jedna od glavnih uzdanica Zidaneove momčadi u borbi za trofeje.

Nakon što se u petak španjolski list AS pozabavio izgledom Realove momčadi u budućnosti u kojoj nema hrvatskog kapetana, jedan drugi dnevnik Mundo Deportivo javlja kako će Real našem Luki dati izbor - želi li otići iz Madrida ili ostati.

A ključna osoba koja je to predložila vodstvu kluba bio je trener Zinedine Zidane. Francuski stručnjak jako cijeni Hrvata te dobro zna koliko Modrić doprinosi rezultatima 'krakljevskog kluba'.

Modriću ugovor s Realom ističe na kraju sljedeće sezone, a uoči posljednje godine može brati što želi. Kako god bilo odluka je na njemu.

Modrić još uvijek može odigrati na visokoj razini te će sigurno na stol dobiti primamljive ponude. Moguće je da karijeru nastavi i u Americi. David Beckham zove ga u Inter iz Miamija.

No posljednju riječ imat će Luka koji će odlučiti što je za njega najbolje.

Hrvatski kapetan je u Madrid stigao u ljeto 2012. iz Tottenhama u transferu od 42 milijuna eura. Ove sezone je u 29 utakmica zabio pet golova i imao isto toliko asistencija.

