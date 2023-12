MMA borac iz regije godinama proživljava pakao. Pretukli su mu djevojku i žele ga likvidirati

Jedan od najperspektivnijih srpskih MMA boraca Marko Bojković obratio se navijačima preko Instagrama i otkrio im da je dobio informacije da se sprema njegova likvidacija. Tvrdi da je to saznao iz policijskih krugova, a njegova djevojka napadnuta je u petak navečer u stanu i pretučena dok je on bio na treningu.

Nepoznati napadač upao je u njegov stan u Beogradu i pretukao njegovu djevojku, koja je završila u bolnici, a potom joj je navodno poručio: 'Pozdravi Bojkovića, neće još dugo, mi ćemo ga ušutkati'. Član regionalne MMA organizacije FNC govorio je za Novu S i otkrio kako je došlo do trenutne situacije i strahuje li za svoj život.

- To traje četiri, pet godina. To je jednostavno tako, pogotovo u sportu gdje ima novca ima i loših ljudi koji su tu radi viših interesa, a ne da naprave dobar rezultat. Imao sam neugodnu situaciju prije tri i pol, četiri godine kada sam otišao iz kluba u kojem sam tada trenirao i čiji je vlasnik bio Bojan Mihajlović, koji je pretukao nekoliko ljudi, sportaša, iživljavao se na ljudima po kafićima. Puno toga o njemu se ne priča, ljudi to zataškavaju jer nikad nisu pretjerivali, uvijek su to radili u dozama da su mogli zataškati. Sada su naletjeli na čovjeka koji neće odstupiti i koji je spreman ići do kraja jer i ja imam razlog - rekao je Bojković.

