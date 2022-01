Tek mu je 16, a Bayern će za njega platiti milijune eura: Sanjam da ću igrati za Hrvatsku

Slaven Belupo iznenadio je sve ljubitelje HNL-a na otvaranju drugog dijela aktualne sezone kada je u subotu u Gradskom vrtu slavio protiv domaćina Osijeka 2:1. Koprivničani su do prednosti stigli početkom nastavka susreta. Bosec je uputio dugu loptu sa svoje polovice prema nogometnom čudu, Lovri Zvonareku.

Iako mu je tek 16, bez da trepne je zavrtio Milu Škorića, hrvatskog A reprezentativca, a zatim je mirno prizemnim udarcem s 10-ak metara svladao Ivušića, također reprezentativnu kariku u mašineriji Osječana koji se nameću kao favoriti za titulu prvaka Hrvatske.

- Nakon prespavane noći, presretan sam da smo otvorili sezonu na najbolji mogući način. Sretan sam što je moj gol doprinio ekipi da dođe do nova tri boda, sretan sam što smo ovako otvorili nastavak sezone i nadam se da ćemo isto tako i nastaviti - rekao nam je dan nakon velike pobjede Lovro.

Imate tek 16 godina, a Škorića i Ivušića ste prošli u Gradskom vrtu kao da ste se već naigrali na velikoj sceni.

- Na početku prvoligaških nastupa sam imao malo tremu, ali uživam u svakom trenutku i pokušavam ga iskoristiti. Taj gol je bio rezultat truda i drago mi je što sam ga postigao. Mile i Ivica imaju veliku kvalitetu zbog koje i jesu reprezentativci, ali pokušavam se osjećati kao da igram sa svojim vršnjacima tko god da je nasuprot mene. Mislim da svako dijete kad počinje igrati nogomet sanja i o tome da igra u reprezentaciji, to sigurno, a i ja ću pokušati doći do toga da igram za vatrene svojim radom i trudom - skromno je rekao ovaj veliki hrvatski talent, čiji uspjesi raduju i njegove trenere, bivše, sadašnje i buduće.

Višemilijunski transfer

- Uživam svakog dana, Bog mi je dao tu sreću da treniram takvo dijete i takav talent kao što je Lovro – rekao je uz osmijeh trener Slaven Belupa, Zoran Zekić nakon pobjede, a s osmjehom su ovu Lovrinu predstavu sigurno promatrali i čelnici münchenskog Bayerna koji su s Lovrom još ljetos potpisali ugovor. U dresu farmaceuta odbrojava posljednje mjesece nakon što ga je bavarska mašina snimila i odlučila dovesti u svoje redove.

Poznata stranica Transfermarkt kaže da je vrijednost prelaska iz Koprivnice u München 1,8 milijuna eura, ali na to će ići i bonusi pa se koketira s ukupnim iznosima od četiri do pet milijuna eura, što naravno, nije službeno objavljeno, ali bit će to najveći transfer u povijesti koprivničkog prvoligaša.

- Taj poziv Bayerna je velika stvar, ali s obje noge čvrsto stojim na zemlji, ovdje sam, u Koprivnici i želim iskoristiti najbolje ovo vrijeme, ne gledam daleko na budućnost. Dogovorili smo da ću ostati ovdje i stasati uz obitelj i ostati još u Koprivnici, tako da ne razmišljam još o odlasku, odnosno, ne gledam predaleko. Trudim se samo razmišljati o svakoj idućoj utakmici, tako da mi je sada na pameti Šibenik koji nas čeka u petak - govori nam Lovro.

U Slavenu vas je u Prvu ligu ubacio Tomislav Stipić, nakon njega su stigli Dean Klafurić i sada je trener Zoran Zekić.

- Svi treneri koji su me vodili su sjajni. I Stipić i Klafurić i Zekić. Svaki je na neki način doprinio mome rastu i svima sam zahvalan. Trenutno surađujem sa Zekićem i imamo odličan odnos. On me kao bivši napadač zna savjetovati kako postupiti u određenim napadačkim dijelovima i mogu mu samo reći hvala na svemu.

🔴⚪ Das kroatische Talent Lovro #Zvonarek kommt zum 1. Juli 2022 vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo zum @FCBayern. Der 16-jährige offensive Mittelfeldspieler hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.



🔗 https://t.co/LFwS4mt6iN



Wir freuen uns auf dich, Lovro! 🙌 pic.twitter.com/GP6K2VkINH — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) September 10, 2021

Ušao u povijest HNL-a

Lovro je u Koprivnicu stigao iz Preloga gdje su ga zapazili treneri Slavenove škole kada je imao samo 10 godina. Htio ga je i Dinamo, ali njegova je obitelj vjerovala Koprivničanima. I dobro da je to napravila. Sa 16 godina i 14 dana Lovro je postao najmlađi strijelac u povijesti Prve HNL, a tada je talentirani veznjak izbacio Varaždin iz prvoligaškog društva. Bavarci nakon svega što im Lovro pruža mogu samo sa zadovoljstvom trljati ruke i čekati 1. srpnja kada će ime Lovro Zvonarek postati dijelom povijesti njemačkog giganta Bayern Münchena.