Mladi Finac izletio sa staze u Hrvatskoj i izbjegao tešku nesreću: 'Učit ću iz ovoga!'

Prvim brzinskim ispitom Rude – Plešivica, u dužini od 6,94 kilometra, jučer ujutro je startao Croatia Rally, treća utrka ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u reliju. I odmah na početku dogodilo se jedno izlijetanje, i to ni manje ni više nego vodećeg u ukupnom redoslijedu, Finca Kale Rovanperä. U jednom zavoju sletio je s ceste, izgledalo je dosta opasno, a gledatelji su mu odmah priskočili u pomoć.

“Izvan ceste – više informacija uskoro. Ekipa je O.K.!” napisao je Rovanperä nedugo nakon nesreće na svom Twitteru i Facebooku.

Staza je bila jako skliska

Krenuo je Rovanperä prvi, na prvom prolazu ostvario najbolje vrijeme, nitko ga do kraja brzinskog ispita nije skinuo s te pozicije. No ubrzo je na jednom desnom zavoju sletio s ceste i njegova je Toyota Yaris završila u šumi. On i njegov suvozač Jonne Halttunen prošli su bez ozljeda, no zbog štete na automobilu njihov dan već je završen. Isti zavoj zamalo je skupo koštao i iskusnog Sebastiena Ogiera, sedmerostrukog prekaljenog prvaka koji je zaplesao na istom mjestu. Prema pravilima, Finac može nastaviti utrku ako suci utvrde da je automobil nakon nesreće i popravka siguran. No uz to dolaze i visoki penali, pa su Rovanperini snovi o pobjedi u Hrvatskoj praktički gotovi.

– Jako mi je žao zbog tima, bila je ovo moja pogreška i učit ću iz ovoga. Staza je bila jako skliska i bilo je dosta podupravljanja tijekom vožnje. Mehaničari će provjeriti auto kad se vratimo u servisnu zonu da vide mogu li ga popraviti za danas – rekao je Finac koji ima tek 20 godina, a već kao šesnaestogodišnjak vozio je prve utre za svjetsko prvenstvo.

Zasad Rovanperä nema pobjedu ni na jednom reliju za svjetsko prvenstvo. Ima tek dva podija i devet etapnih pobjeda.

Belgijanac Thierry Neuville (Hyundai), kojem najbolje leže asfaltne podloge, prošao je s najboljim vremenom (4:24.2 minute) početni brzinski ispit na Croatia Rallyju. Pa i nakon prva četiri brzinca ostao je vodeći. Velšanin Elfyn Evans (Toyota) sa 7.3 sekunde zaostatka je drugi, a aktualni i sedmerostruki svjetski prvak Francuz Sebastien Ogier (Toyota) sa 12.3 sekunde slabijim vremenom je na trećoj poziciji na polovici prve etape. Pobjednik finskog Arctic Rallyja Estonac Ott Tänak (Hyundai) sa zaostatkom od 25.3 sekunde je na četvrtom mjestu.

Na Croatia Rallyju sudjeluje šest hrvatskih natjecatelja: Viliam Prodan, Martin Ravenščak, Krešimir Ravenščak, Ivica Siladić, Mateo Butorac i Željko Magličić, koji su prijavljeni za Rally4 vozila s prednjim pogonom.

Trebao je nastupiti i jedan od najboljih hrvatskih vozača Niko Pulić, koji je bio prijavljen za elitnu, WRC kategoriju, ali je zbog koronavirusa morao odustati.

Prodan (Ford Fiesta), kojem su mnogi predviđali borbu za prva tri mjesta u klasi i koji je, od svih hrvatskih posada, bio najbolji u prvom brzinskom ispitu, u drugom je morao odustati zbog mehaničkog kvara na automobilu.

Prodan odustao zbog kvara

– To je kao da skijaš padne na prvom ili drugom kolcu, ali nismo mi pali, nego nam je auto otkazao poslušnost. Morali smo odustati, auto jednostavno nije radio – obratio se putem svoje Facebook stranice Prodan koji će nastaviti natjecanje ako sve bude u redu s automobilom.

Natjecanje najboljih vozača relija svijeta, koji će u tri dana na 20 brzinskih ispita proći 300 km po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba, vrhunac je obilježavanja 115 godina od osnutka prvog automobilističkog kluba u Hrvatskoj.